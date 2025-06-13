Пацієнтів в Англії першими у світі лікуватимуть новим препаратом, що стримує мієлому втричі довше

В Англії тисячам пацієнтів з раком крові запропонують новаторський препарат «троянський кінь», що проникає всередину ракових клітин і знищує їх.

Про це повідомляє The Guardian.

Національний інститут охорони здоровʼя та досконалості медичного обслуговування Обʼєднаного Королівства дозволив використовувати белантамаб мафодотин як ліки. Цей препарат може втричі довше стримувати розвиток множинної мієломи, ніж стандартне лікування.

Препарат вводять крапельно кожні три тижні разом з іншими ліками від раку. Белантамаб мафодотин — це особливий тип антитіла, який прицільно звʼязується з раковими клітинами. Він проникає в ракову клітину і вивільняє всередині високу дозу токсичної речовини, знищуючи її. Тому белантамаб мафодотин називають «троянським конем».

Національний клінічний директор NHS England з онкології професор Пітер Джонсон вважає, що препарат здатний змінити життя пацієнтів та їхніх родин.

«Мієлома — це агресивна форма раку крові, але останніми роками ми бачимо поступове покращення завдяки новим таргетним методам лікування. Я дуже радий, що пацієнти в Англії стануть першими, хто отримає доступ до цього лікування. Воно може відтермінувати розвиток раку на кілька років, подарувавши більше дорогоцінного часу з родиною і друзями», — додав він.

Зараз в Англії планують щороку лікувати майже 1 500 пацієнтів з множинною мієломою лікуватимуть белантамабом мафодотином. Ліки пропонуватимуть тим, у кого рак прогресує або не відповідає на лікування першої лінії.

Клінічні дослідження свідчать, що в комбінації з бортезомібом і дексаметазоном препарат затримує розвиток хвороби в середньому на 3 роки, тоді як стандартне лікування даротумумабом — на один рік.