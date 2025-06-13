Ватикан канонізує «покровителя інтернету» Карло Акутіса у вересні

Канонізація 15-річного Карло Акутіса, якого називають «покровителем інтернету», відбудеться 7 вересня. Він стане першим міленіалом, якого канонізує Католицька церква.

Про це оголосив Папа Лев XIV, передає Vatikan News.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Акутіс — народжений у Великій Британії італієць, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років. Як пише Reuters, Акутіса називають «покровителем інтернету» або «божим інфлюенсером» — ще за життя він вивчив кілька мов програмування та створював вебсайти для поширення християнської віри.

Акутісу приписують зцілення 4-річного бразильського хлопчика з важкою вродженою патологією підшлункової залози та 21-річної костариканки, яка перебувала при смерті після велосипедної аварії. Як заявили представники Церкви, батьки обох молилися до Акутіса про допомогу.

Процес канонізації хлопця розпочався ще у 2013 році. Улітку 2018-го Папа Франциск видав декрет про героїчність його чеснот, що стало першим етапом до визнання хлопця святим. Спочатку його планували канонізувати 27 квітня 2025-го, але подію відклали через смерть Папи Франциска.

Нову дату Папа Лев оголосив під час зустрічі з кардиналами, присвяченій обговоренню процесів канонізації.

Понтифік не повідомив, де саме відбудеться церемонія, але зазвичай канонізації проходять на площі Святого Петра. Канонізація Акутіса викликає великий інтерес серед молодих католиків, і очікується, що до Рима прибудуть десятки тисяч прочан.

Під час церемонії 7 вересня Папа Лев також канонізує П’єра Джорджо Фрассаті — молодого італійця, відомого своєю допомогою нужденним, який помер від поліомієліту у 1920-х роках.