Ватикан канонізує «покровителя інтернету» Карло Акутіса у вересні

Канонізація 15-річного Карло Акутіса, якого називають «покровителем інтернету», відбудеться 7 вересня. Він стане першим міленіалом, якого канонізує Католицька церква.
Про це оголосив Папа Лев XIV, передає Vatikan News.
Акутіс — народжений у Великій Британії італієць, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років. Як пише Reuters, Акутіса називають «покровителем інтернету» або «божим інфлюенсером» — ще за життя він вивчив кілька мов програмування та створював вебсайти для поширення християнської віри.
Акутісу приписують зцілення 4-річного бразильського хлопчика з важкою вродженою патологією підшлункової залози та 21-річної костариканки, яка перебувала при смерті після велосипедної аварії. Як заявили представники Церкви, батьки обох молилися до Акутіса про допомогу.
Процес канонізації хлопця розпочався ще у 2013 році. Улітку 2018-го Папа Франциск видав декрет про героїчність його чеснот, що стало першим етапом до визнання хлопця святим. Спочатку його планували канонізувати 27 квітня 2025-го, але подію відклали через смерть Папи Франциска.
Нову дату Папа Лев оголосив під час зустрічі з кардиналами, присвяченій обговоренню процесів канонізації.
Понтифік не повідомив, де саме відбудеться церемонія, але зазвичай канонізації проходять на площі Святого Петра. Канонізація Акутіса викликає великий інтерес серед молодих католиків, і очікується, що до Рима прибудуть десятки тисяч прочан.
Під час церемонії 7 вересня Папа Лев також канонізує П’єра Джорджо Фрассаті — молодого італійця, відомого своєю допомогою нужденним, який помер від поліомієліту у 1920-х роках.