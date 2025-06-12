Politico дізналось, хто стане спецпредставником ЄС з питань українців

У Європейському Союзі створять посаду спеціального представника з питань українців на території ЄС. ЇЇ обійматиме Ілва Йоганссон — єврокомісарка з питань внутрішніх справ у 2019—2024 роках.

Про це пише Politico з посиланням на двох обізнаних посадовців.

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Серед іншого, Йоганссон допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Єврокомісії щодо українських біженців. А її головне завдання — координувати та представляти інтереси українців та розвивати практичні інструменти з їх підтримки у ЄС.