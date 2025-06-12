Politico дізналось, хто стане спецпредставником ЄС з питань українців

У Європейському Союзі створять посаду спеціального представника з питань українців на території ЄС. ЇЇ обійматиме Ілва Йоганссон — єврокомісарка з питань внутрішніх справ у 2019—2024 роках.
Про це пише Politico з посиланням на двох обізнаних посадовців.
Серед іншого, Йоганссон допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Єврокомісії щодо українських біженців. А її головне завдання — координувати та представляти інтереси українців та розвивати практичні інструменти з їх підтримки у ЄС.
Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією. А у 2024 році президент нагородив її орденом України «За заслуги» ІІ ступеня.
Українські біженці в ЄС
Улітку 2024 року Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року. Зараз у Євросозі живуть майже 4,3 мільйона українців, найбільше — у Польщі, Німеччині та Чехії.
Поки що в Євросоюзі планують продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Однак після цього країни ЄС мають допомогти українцям перейти до іншого правового статусу. Винятки можуть зробити для вразливих категорій людей — хворих, вагітних або тих, у кого діти навчаються у школі, щоб вони могли залишитися довше або мати особливі умови.
Тимчасовий захист українців у ЄС дозволив громадянам України легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла.