На аукціоні продадуть лист Джона Леннона, де він жаліється на хропіння Пола Маккартні

На аукціоні Christieʼs у Лондоні продадуть любовний лист Джона Леннона своїй майбутній дружині Синтії Леннон. Там він скаржиться на свого друга і колегу по групі The Beatles Пола Маккартні — той надто голосно хропів.
Про це повідомив Christieʼs.
У листі — чотири сторінки. Леннон написав його у квітні 1962 року. Тоді музиканту був 21 рік, він кілька ночей виступав у Гамбурзі, де тоді ще непопулярні The Beatles давали серію щоденних концертів у клубі Star-Club. Загалом це потік свідомості Леннона, який рясніє зізнаннями в коханні Синтії.
Також у листі Леннон скаржиться на іншого учасника The Beatles Пола Маккартні: «Пол стрибає в мене на голові (він лежить на ліжку згори і хропе)... Замовкни, Маккартні!» — пише Леннон.
Крім цього, у листі Леннон згадує свого близького друга, художника і першого басиста The Beatles Стюарта Саткліффа. Він помер 10 квітня 1962 року в Гамбурзі від крововиливу в мозок — йому був 21 рік.
Аукціон пройде 9 липня. Лист музиканта оцінюють у £30—40 тисяч. Серед інших лотів, які виставлять того ж дня, — середньовічні рукописи, автографи Бетховена, Вагнера, Ейнштейна, Фрейда, Толкіна та інших.
- The Beatles — це британський біт-рок-гурт, створений 1960 року у Ліверпулі. Один з найуспішніших з комерційного погляду та найвпливовіших з музичного та культурного гуртів в історії попмузики.