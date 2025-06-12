На аукціоні продадуть лист Джона Леннона, де він жаліється на хропіння Пола Маккартні

На аукціоні Christieʼs у Лондоні продадуть любовний лист Джона Леннона своїй майбутній дружині Синтії Леннон. Там він скаржиться на свого друга і колегу по групі The Beatles Пола Маккартні — той надто голосно хропів.

Про це повідомив Christieʼs.

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У листі — чотири сторінки. Леннон написав його у квітні 1962 року. Тоді музиканту був 21 рік, він кілька ночей виступав у Гамбурзі, де тоді ще непопулярні The Beatles давали серію щоденних концертів у клубі Star-Club. Загалом це потік свідомості Леннона, який рясніє зізнаннями в коханні Синтії.

Той самий лист. Christie's Christie's Той самий лист. Christie's

Також у листі Леннон скаржиться на іншого учасника The Beatles Пола Маккартні: «Пол стрибає в мене на голові (він лежить на ліжку згори і хропе)... Замовкни, Маккартні!» — пише Леннон.

Крім цього, у листі Леннон згадує свого близького друга, художника і першого басиста The Beatles Стюарта Саткліффа. Він помер 10 квітня 1962 року в Гамбурзі від крововиливу в мозок — йому був 21 рік.

Аукціон пройде 9 липня. Лист музиканта оцінюють у £30—40 тисяч. Серед інших лотів, які виставлять того ж дня, — середньовічні рукописи, автографи Бетховена, Вагнера, Ейнштейна, Фрейда, Толкіна та інших.