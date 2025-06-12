Опитування КМІС: 58% українців вважає, що США тисне на Україну заради поступок у війні

Більшість українців (58%) вважають, що Сполучені Штати «втомлюються» від України, їхня підтримка слабне і вони тиснуть на Київ для поступок.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще 32% респондентів сприймають Вашингтон надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру. Крім того, 64% людей переконані, що Європа лишається надійним союзником Києва. Не вважають так — 24%. При цьому з лютого-березня 2025 року сприйняття політики Європи щодо України не змінилося, кажуть у КМІС.

Торік у грудні понад половина (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо президентства США Дональда Трампа. Однак вже в наступному опитуванні у березні 2025 року більшість (73%) поділяла думку, що його обрання — поганий сценарій для України.

Станом на травень-початок червня цього року сприйняття Трампа практично не змінилося. Зараз 72% респондентів вважають факт його президентства негативним для України. Лише 16% ставляться до нього позитивно.

Попри все більшість українців — 63% — продовжують добре ставитися до Сполучених Штатів в цілому. Ставляться погано — 29%. Відповіді суттєво відрізняються залежно від того, чи йдеться про звичайних американців, чи про керівництво США. Так, 90% українців добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% — погано). Водночас 68% негативно ставляться до влади США, позитивно — 24% опитуваних.

Дослідження проводили у період 15 травня — 3 червня 2025 року. Опитування здійснили методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. На запитання про політику ЄС і США щодо України відповідали близько 500 повнолітніх респондентів з підконтрольних Україні територій. Теоретична похибка для такої вибірки не перевищує 5,8%.

Що про Дональда Трампа думають у світі

Politico наводить результати дослідження Pew Research Center, за якими популярність США за кордоном значно знизилася після повернення Трампа в Білий дім. Фахівці опитали людей у 24 країнах, зокрема в 10 європейських, у період з кінця лютого до початку квітня 2025 року.

Здебільшого респонденти мало довіряють Трампу, не вірять у його здатність ефективно розв’язувати глобальні проблеми, включно з війнами в Україні та секторі Гази.

У більшості опитаних країн люди вважають американського лідера «небезпечним» і «зарозумілим», лише небагато вірять у його чесність. Єдиний виняток серед держав Європи — це Угорщина, більшість громадян якої висловлюють довіру до Трампа.