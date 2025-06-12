Учені виявили новий вид динозаврів і назвали його «Дракон-принцом Монголії»

Канадські палеонтологи встановили, що два скелети у колекції монгольського музею належать перехідному виду від маленьких мисливців юрського періоду до гігантських тиранозаврів. Це «переписує» еволюційну історію тиранозаврів.

Дослідження опублікували в науковому журналі Nature, передає BBC.

Два скелети, яким 86 мільйонів років, виявили в Монголії ще у 1970-х. Раніше їх відносили до виду алектозавр, але нещодавно аспірант Університету Калгарі Джаред Ворріс виявив риси, схожі на характерні особливості тиранозаврів. Серед них — анатомія черепа, яка дала тиранозаврам сильну щелепу.

Уявлення художника про «Дракон-принца Монголії». Julius Csotonyi

Виявлений вид важив близько 750 кілограмів, тоді як дорослий тиранозавр — у вісім разів більше. Дослідники назвали його Khankhuuluu mongoliensis («Дракон-принц Монголії»). Термін «принц» у назві вказує на те, що ці динозаври були ранніми тиранозавроїдами, меншими за «королів» тиранозаврів.

Такі динозаври змогли переміщатися між Азією та Північною Америкою через сухопутний перешийок на місці сучасної Берингової протоки. Рух між континентами допоміг їм зайняти різні природні ніші та підштовхнув еволюцію різних груп тиранозаврів.

Два роки тому палеонтологи з’ясували, що тиранозаври виглядали не так, як уявляли досі. Їхні зуби були прикриті лускатими губами.

Автор: Олександр Булін