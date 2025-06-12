Bloomberg: Лідери G7 відмовляться від спільного комюніке через позицію Трампа стосовно війни в Україні

Представники країн G7 не намагатимуться досягти згоди у спільному комюніке на саміті лідерів у Канаді через опозицію США до деяких його пунктів, зокрема стосовно війни Росії проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Замість єдиного документа лідери «Великої сімки» можуть опублікувати окремі спільні заяви з різних тем.

Домовленість про фінальне комюніке зазвичай є формальністю для лідерів, які збираються на самітах, таких як G7. Хоча документ і не має юридичної сили, він демонструє спільні принципи і єдність учасників щодо важливих глобальних питань.

Наприклад, комюніке з торішнього саміту містило 36 сторінок, у яких прописали зобов’язання підтримувати Україну у війні з Росією, боротися зі змінами клімату та сприяти гендерній рівності.

Однак президент США Дональд Трамп перевернув політику Вашингтону з цих та багатьох інших питань: відмовляється від того рівня підтримки України, який був, скасував ініціативи про боротьбу зі змінами клімату та за гендерну рівність.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні хоче уникнути повторення ситуації 2018 року, коли Канада востаннє приймала саміт G7, а Дональд Трамп відкликав свою підтримку спільного комюніке за кілька годин після його підписання через заяви тодішнього прем’єра Джастіна Трюдо, які його роздратували.

Цьогоріч лідери країн G7 — США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади — обговорюватимуть торгівлю, штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі та глобальні конфлікти, зокрема в Україні й на Близькому Сході. До саміту приєднається і президент України Володимир Зеленський.

Після інциденту 2018 року підсумкові комюніке стали коротшими, щоб уникати суперечок і спростити процес погодження. Нині для команди Трампа відсутність угоди краща за погану, і вона хоче зосередитись на базових економічних питаннях.