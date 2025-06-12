Вночі РФ атакувала Україну 63 дронами, більшість збила ППО

У ніч проти 12 червня ворог атакував Україну 63 безпілотниками з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Одещина. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих дронів на сході, півдні та півночі країни. З них 28 збито вогневими засобами ураження, ще 21 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Влучання зафіксували у семи місцях, падіння уламків — у чотирьох.