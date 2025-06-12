Спокійне Закарпаття стало «оазою для України». Огляд матеріалів іноземних медіа 11 червня

Великий матеріал про найспокійніший український регіон, Закарпатську область, опублікувало видання The New York Times. Описуючи відсутність комендантської години, нічне вуличне життя й видимий спокій на вулицях ― місцеві не пригадують, коли в них востаннє був «приліт» ― автори все одно зазначають, що війна тут присутня. І не лише в похоронних процесіях, меморіалах на площах місцевих містечок і групах працівників ТЦК на вулицях. До кожного чоловіка призовного віку, який ходить тут вулицями, є питання: на якій підставі він залишається цивільним, каже один із героїв статті, письменник Андрій Любка.

37-річний письменник теж не мобілізований ― каже, що дані оновив, а повістки наразі не отримував. Він виправдовує для себе те, що не воює, активною допомогою війську: Любка вже придбав для фронту 360 автівок, які з друзями привіз на схід, здійснивши більш як пів сотні поїздок. І каже, що ці виїзди допомагають відчути, що спокій Ужгорода, Мукачевого й інших міст Закарпаття оманливий: він досі існує лише тому, що росіян стримують на сході. А це доволі близько, хоч звідти до Покровська далі, ніж до Венеції, підсумовує видання.

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