Російський журналіст Венедіктов каже, що нібито допоміг організувати першу розмову Зеленського та Путіна. Україна цього ніколи не розголошувала

Колишній головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов заявив, що нібито організовував першу розмову президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна. А ще — що нібито допоміг організувати обмін режисера Олега Сенцова та українських моряків, захоплених у полон, на російського журналіста Кирила Вишинського.

Про це Олексій Венедиктов розповів в інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю.

За словами Венедиктова, його кандидатуру як посередника запропонував перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Олексій Громов. Тоді він поїхав до Києва, у липні 2019 року — і каже, що вів перемови про обмін із тоді першим помічником президента України Сергієм Шефіром у ресторані McDonaldsʼs, що на Хрещатику.

Тоді, каже Венедиктов, сторони домовилися про обмін. Однак в України нібито була умова — телефонна розмова президентів. Росія поставила зустрічну умову і, за словами Венедиктова, хотіла «отримати знак» — він не розумів, який. Проте коли йому запропонували поїхати до вʼязниці, де утримували росіян, він погодився. Це зняли журналісти — і Кремль сприйняв це як «знак», про який розповідає Венедиктов.

«Я дзвоню помічникові президента Зеленського. Кажу: «Завтра о 9 ранку дзвінок». Він каже: «Жартуєш?». Я кажу: «Сам не вірю». Був дзвінок. І була гарна розмова. Він потім мені каже: «Слухай, була чудова розмова», — каже Венедиктов.

Україна ніколи не розголошувала, хто влаштував розмову між Зеленським і Путіним у липні 2019 року. «Бабель» звернувся по коментарі для того, щоб підтвердити або спростувати слова Венедиктова.