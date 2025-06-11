Сили оборони атакували пороховий завод та аеродром в Росії

Сили оборони вдарили по пороховому заводу та аеродрому та ще кількох обʼєктах на території РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, під атакою був Тамбовський пороховий завод — там зайнялася пожежа. Завод виробляє порох для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області РФ.