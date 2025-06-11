Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Туска. Що це означає

Польський Сейм висловив довіру уряду Дональда Туска. Обраний президент Польщі Кароль Навроцький неодноразово його критикував.

Про це пише польське видання RFM24.

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За довіру до уряду Туска проголосували 243 депутати. Проти висловилися 210 парламентарів — за це рішення голосували опозиційні до Туска партії. Жоден не утримався.

Вотум довіри ініціював сам Туск. Мета — показати, що чинний уряд досі зберігає підтримку навіть після поразки підтримуваного ним кандидата Рафала Тшасковського на виборах.

Оскільки парламентські вибори у Польщі заплановані в 2027 році, вотум довіри означає, що достроково їх проводити не будуть — і Туск залишається премʼєром.