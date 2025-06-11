Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Туска. Що це означає

Польський Сейм висловив довіру уряду Дональда Туска. Обраний президент Польщі Кароль Навроцький неодноразово його критикував.
Про це пише польське видання RFM24.
За довіру до уряду Туска проголосували 243 депутати. Проти висловилися 210 парламентарів — за це рішення голосували опозиційні до Туска партії. Жоден не утримався.
Вотум довіри ініціював сам Туск. Мета — показати, що чинний уряд досі зберігає підтримку навіть після поразки підтримуваного ним кандидата Рафала Тшасковського на виборах.
Оскільки парламентські вибори у Польщі заплановані в 2027 році, вотум довіри означає, що достроково їх проводити не будуть — і Туск залишається премʼєром.
- На виборах президента Польщі переміг консервативний націоналіст Кароль Навроцький, якого підтримувала опозиційна партія «Право і справедливість». За нього проголосували 50,89% виборців. Його опонент — проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський — набрав 49,11% голосів.
- Тривалий час у польських урядових колах обговорювали сценарій, щоб у разі перемоги Навроцького прем’єр-міністр Туск звернувся до Сейму з проханням про вотум довіри уряду. Це потрібно, аби зафіксувати довіру парламенту зараз і припинити спекуляції про дострокові вибори. Про розпуск Сейму наразі не йдеться. Цього не хоче сам Туск — принаймні публічно. До того ж деякі партнери по коаліції вважають цей варіант занадто ризикованим для себе.