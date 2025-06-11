Адвоката Шарія та Медведчука заочно засудили до 10 років вʼязниці

Валентина Рибіна, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Росії на лівобережжі Херсонщини, заочно засудили до 10 років вʼязниці. До цього він як адвокат працював із Віктором Медведчуком та Анатолієм Шарієм.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Зараз Рибін очолює так званий «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії». Він координує підривну діяльність місцевих «рупорів Кремля».

До початку повномасштабної війни Рибін був адвокатом у Віктора Медведчука та блогера Анатолія Шарія — того нещодавно заочно засудили до 15 років вʼязниці за державну зраду.

СБУ стверджує, що Рибін виїхав за кордон і закликав українців скласти зброю перед росіянами на своїй сторінці у фейсбуці. А потім поїхав до тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Там призначений російськими окупантами «губернатор» Херсонщини Володимир Сальдо запропонував Рибіну посаду — він мав займатися інформаційними диверсіями проти України, кажуть в СБУ. Тоді ж Рибін вступив до пропутінської партії «Єдина Росія» і від її імені неодноразово закликав місцевих підтримати росіян.

Рибіна визнали винним у колабораціонізмі. Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскувати його майно. Оскільки Рибін переховується на окупованій частині України, СБУ вживає заходів, щоб притягнути його до відповідальності.