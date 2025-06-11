Цьогорічний травень став другим найспекотнішим за всю історію спостережень

Минулий місяць став другим найтеплішим травнем за всю історію спостережень у світі. Однак є і гарна новина — він перервав безпрецедентно довгу послідовність місяців, коли температура перевищувала доіндустріальний рівень на понад 1,5 градуса.

Про це свідчить звіт агентства моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus.

Травень 2025 року був на 1,4 градуса спекотнішим за травні доіндустріальної епохи. У глобальному вимірі травень 2025 року був таким:

Температура повітря на поверхні становила 15,79°C — це на 0,53 градуса вище за середнє значення для травня в період 1991—2020 років.

Це другий найтепліший травень за весь час спостережень: він був на 0,12 градуса холодніший за рекордно теплий травень 2024 року і на 0,06 градуса тепліший за третій у рейтингу — травень 2020 року.

Температура на 1,40 градуса перевищувала середнє значення для травня в доіндустріальний період 1850—1900 років.

У Європі температура повітря вирізнялася контрастами. Від сходу Італії та Балкан до Фінляндії було прохолодніше, ніж у середньому в 1991—2020 роки. Найсильніше похолодання зафіксували на північному заході від Чорного моря, особливо на заході України.

Водночас Західна Європа переживала спеку. В Ісландії через сильну хвилю тепла в середині місяця зафіксували новий рекорд для травня — 26,6 градуса тепла. У Великій Британії цей місяць став п’ятим найтеплішим за всю історію спостережень. У Португалії, Іспанії та на півдні Франції наприкінці травня теж були рекордні температури.