Велика Британія, Норвегія і ще три країни ввели санкції проти ізраїльських ультраправих міністрів за їхні радикальні заяви

Велика Британія, Австралія, Норвегія, Канада і Нова Зеландія запровадили санкції проти двох ультраправих ізраїльських міністрів за «неодноразові підбурювання до насильства проти палестинських громад» на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляють у спільній заяві урядів пʼяти держав.

Ідеться про міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра і міністра фінансів Бецалеля Смотрича. Їх звинувачують у тому, що вони заохочували жорстокість і порушення прав палестинців, робили радикальні заяви про вигнання палестинців і будівництво нових поселень.

Пʼять країн заявили, що співпрацювали з Ізраїлем, щоб зупинити це, але винних не покарали, тому вони вирішили зробити це самі. Також міністри закордонних справ Британії, Австралії, Норвегії, Канади й Нової Зеландії закликали Ізраїль боротися з радикальними закликами до насильства й експансії.

«Оголошені сьогодні заходи не відхиляються від нашої непохитної підтримки безпеки Ізраїлю, ми продовжуємо засуджувати жахливі терористичні атаки, скоєні ХАМАС 7 жовтня», — наголосили в заяві.

Міністри Бен-Гвір і Смотрич розкритикували санкції проти себе, як і міністр закордонних справ Гідеон Саар і член Кнесбету Бенні Ганц, голова опозиційної партії «Національна єдність».

До них приєднався і державний секретар США Марко Рубіо, який написав, що «ці санкції не сприяють зусиллям США з досягнення припинення вогню, повернення всіх заручників додому та завершення війни» в секторі Гази.

Бен-Гвір і Смотрич — лідери ультраправих партій, які відіграють ключову роль у збереженні нестійкої коаліції прем’єра Біньяміна Нетаньягу. Обох неодноразово піддавали критиці через їхні різкі висловлювання про ситуацію на окупованому Західному березі та позицію щодо війни в Газі.

У січні 2025 року міністр національної безпеки Бен-Гвір вийшов з уряду Нетаньягу на знак протесту проти оголошеного припинення вогню в Газі, але повернувся в березні, коли Ізраїль поновив бойові дії. Він неодноразово виступав за виселення палестинців із Гази та казав, що Ізраїль має «сприяти добровільній міграції» мешканців анклаву до інших країн.

Міністр фінансів і член кабінету міністрів з питань безпеки Смотрич зі своїм впливом на Нетаньягу закликав до офіційної анексії ізраїльських поселень на окупованому Західному березі. За його словами, перемога — це повне знищення сектора Гази, переселення його мешканців до «гуманітарної зони» на півдні або депортація до третіх країн.