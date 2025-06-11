Як батько Ілона Маска допоміг російському нацизму. Огляд матеріалів іноземних медіа 10 червня

На події під назвою «Форум майбутнього 2050», яка відбулась днями в Москві, підприємець Еррол Маск здебільшого мовчав. Утім, від батька найбагатшої людини планети й донедавна члена команди Дональда Трампа слів і не треба було: для форуму купки ультраправих маргіналів важливою була сама його присутність, пише видання The Daily Beast.

На сцені Еррол сидів біля Сергія Лаврова, але не він був головною російською зіркою форуму ― «строкатого збіговиська антимейнстримних західних політиків, розчарованих колишніх західних розвідників на 1―2 завдання, професора Колумбійського університету, відомого своїм схваленням війни, і шеренги російських націоналістів». А головний у цій шерензі ― Олександр Дугін, головний ідеолог російського нацизму і фактично натхненник диктатора Володимира Путіна. Дугін системно виступає проти ліберального порядку денного, поточного політичного статус-кво і мирного співіснування народів. Він уже багато років підтримує, зокрема, силове захоплення України. І в подальшому переділі світу передбачає застосування ядерної зброї ― і вважає це частиною боротьби з глобалізмом, пише видання.

Лавров звертався до Маска-старшого із запитаннями про сучасну «систему зла» ― західні ліберальні демократії. Еррол не зміг чітко відповісти, однак зазначив, що в Росії йому значно цікавіше, ніж десь інде.

Навряд чи батько американського олігарха навіть зрозумів, для чого він був потрібен на цій події, припускає The Daily Beast. Та своїм прізвищем він перетворив збіговисько купки маргіналів і дискредитованих людей із Заходу на щось, нібито варте уваги ширшої аудиторії.

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