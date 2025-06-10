Медіа: В Амстердамі українець напав на людей з ножем. Він був дезертиром і хотів до тюрми

Журналісти кажуть, що підозрюваний Роман Д. дезертирував під час закордонної відпустки. Ще у січні він сказав, що хоче поїхати до матері в Чехію, тож командування дозволило відпустку. Однак чоловік так і не приїхав — його мати каже, що не розмовляла з ним від початку повномасштабного вторгнення РФ. За її словами, поліція Нідерландів повідомила їй, що її син приїхав до Нідерландів безпосередньо з України.

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У березні 2025 року чоловік напав на перехожих у центрі Амстердаму — тоді постраждали пʼятеро людей. Нідерландський мовник NOS зʼясував , що підозрюваний нападник — це 30-річний український дезертир, який хотів потрапити до європейської в’язниці.

Колишні побратими додають, що ще до відʼїзду з України чоловік неодноразово казав про бажання опинитися в європейській вʼязниці.

«Він часто казав, що хоче вбити когось у Норвегії, щоб потрапити до вʼязниці та перебувати під опікою до кінця життя. Він вивчав закони різних країн, щоб зрозуміти, як його можуть засудити до довічного увʼязнення. Він давно демонстрував ознаки того, що з його психічним станом щось не так», — каже колишній командир підозрюваного Юрій Малюта.

Заступник командира Віктор згадує, як одного вечора вони сиділи з Романом біля багаття та обговорювали їхні плани на післявоєнний період. Тоді Роман сказав: «Я їду до в’язниці в Європі. Їжа смачна і комфортно; нічого не потрібно робити».

Спочатку побратими Романа не сприйняли його зауваження про вʼязницю серйозно. Вони кажуть, що відмахнулися від цього. Але тепер, коли чоловік справді опинився в тюремній камері, вони впевнилися — той увесь час був серйозним. Навесні Роман звʼязався із командиром і сказав, що більше не повернеться в Україну.

Роман Д. з колишніми побратимами.

Після нападу поліція не змогла одразу встановити особу чоловіка, тому що в нього були різні документи. Журналісти кажуть, що це були підроблені документи пʼятьох його товаришів по службі — згодом з ними як зі свідками звʼязалося Міністерство юстиції України.

Роман Д. родом із селища Сартана на Донеччині — зараз воно окуповано Росією. Тож через це у слідства було припущення, що напад з ножем в Амстердамі — це частина російської операції. Проте колишні побратими чоловіка скептичні до цього:

«Роман роками воював проти росіян, важко уявити, що він міг би працювати на них», — каже один з них. Проте вони не можуть повністю виключити таку можливість: «Можливо, з ним звʼязався хтось з його рідного міста, хто зараз працює на росіян». У прокуратурі Нідерландів розглядають усі версії.

Роман Д. з колишніми побратимами.

За даними журналістів, Роман Д. вступив до лав української армії ще до вторгнення у 2022 році. У 2019 році його призначили до артилерійського підрозділу 503 батальйону, який, серед іншого, брав участь в обороні Вугледару та на околицях Херсону.

У 2023 році Роман отримав важку черепно-мозкову травму від вибуху гранати. Побратимам казав, що часто страждав від запаморочень. Тож його перевели на адміністративну посаду, де, за словами військових, він став ще більше ізольованим.

Побратими описують його як замкнутого, провокативного і мінливого. Один називає його відлюдником, інший каже, що він постійно змінював свою думку і «завжди хотів посперечатися». За словами знайомих, Роман був «зачарований» мільярдером Ілоном Маском і біткоїнами. А інший каже, що Роман цікавився радикальним ісламом: «Він читав Коран і багато говорив про Аллаха. Але це Роман, він швидко захоплюється».

Суд над українцем почнеться на початку липня.