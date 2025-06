Репер Каньє Вест вдруге змінив імʼя — тепер він Йє Йє

Каньє Вест, який офіційно змінив своє імʼя на Йє у 2021 році, вдруге змінив свій псевдонім.

Про це пише видання Page Six із посиланням на витяг з каліфорнійського реєстру.

Ці документи головний фінансовий директор репера Хуссейн Лалані, подав від імені Йє Йє.

Раніше в офіційних паперах Веста було вказане ім’я «Йє Вест». Однак його компанії, зокрема Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC та Getting Out Our Dreams Inc. тепер зазначають його нове ім’я як «менеджера або учасника».

Репер ще не оголосив публічно про свій новий псевдонім у соціальних мережах.