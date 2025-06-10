У Китаї борються з показною розкішшю чиновників — забороняють квіти та делікатеси на зустрічах

Лідер КНР Сі Цзіньпін посилює боротьбу з розкішшю та пияцтвом серед чиновників після того, як у березні місцевий урядовець у місті Сіньян помер від надмірного вживання алкоголю на семінарі з ощадливості.

Про це пише The Wall Street Journal.

Останніми роками Сі Цзіньпін закликав чиновників «звикнути жити скромно» в рамках кампанії економії. У Китаї посилили боротьбу з розкішшю і хабарництвом серед урядовців низького рівня. Це призвело до рекордного рівня дисциплінарних справ: у 2024 році Комуністична партія Китаю покарала майже 313 тисяч членів за порушення директиви проти «легковажної та марнотратної поведінки». Це у понад в два рази перевищує показник за 2023 рік і більше ніж удесятеро — за 2013, перший повний рік Сі на посаді лідера держави.

Нова кампанія проти марнотратства розпочалася в березні. Тоді ж дисциплінарні органи партії звернули увагу на випадок у Сіньяні. Центральна комісія з перевірки дисципліни написала стосовно інциденту: «Партійний центр бив у барабани та розмахував молотками, знову і знову віддавав накази, але деякі посадовці все ще ігнорували це та не виявляли ані страху, ані благоговіння… Ми повинні наполягати на нульовій толерантності до таких проблем».

За новими правилами, китайським чиновникам заборонили подавати алкоголь, вишукані страви та сигарети під час офіційних обідів. Також під заборону підпали квіткові композиції на робочих зустрічах, використання державних транспортних засобів для приватних цілей та азартні ігри за кордоном.

Нові вимоги Сі Цзіньпіна підкреслюють економічні проблеми Китаю. Повільне зростання, спад на ринку нерухомості та слабкий ринок праці змушують державу шукати шляхи, як робити більше з меншими витратами.

Автор: Олександр Булін