У США керівниць компанії, яка пропагувала «оргазмічну медитацію» для жінок, визнали винними у примусовій праці

Бруклінський суд присяжних 9 червня визнав керівниць компанії жіночого здоровʼя OneTaste, яка просувала практику «оргазмічної медитації», винними у примусовій праці.
Про це повідомляє Associated Press.
Йдеться про засновницю бізнесу, 57-річну Ніколь Дедон і колишню директорку з продажу, 44-річну Рейчел Червітц. Кожній з них загрожує до 20 років увʼязнення, пише AP.
Прокурори стверджували, що дві жінки керували багаторічною схемою, що готувала адептів — багато з яких були жертвами сексуальних травм — до виконання своїх забаганок. Послідовницям фігурантки казали, що сумнівні дії необхідні для отримання «свободи», «просвітлення», а також демонстрації своєї відданості принципам організації.
Лідери OneTaste не виплачували обіцяну зарплату членам, які стали працівниками, кажуть прокурори, і навіть змушували деяких з них оформлювати нові кредитні картки, щоб продовжувати ходити на курси компанії.
Команда захисту Ніколь Дедон називає її «феміністичною підприємницею», яка створила унікальний бізнес на тему жіночої сексуальності та розширення прав і можливостей жінок.
Адвокатка Рейчел Червіц, Селія Коен, запевняє, що людей, які давали свідчення, ні до чого не примушували. За її словами, коли їм більше не подобалася організація або вони хотіли спробувати щось інше, вони просто йшли. Представники підсудних заявили, що ті наполягають на своїй невинуватості та подадуть апеляцію.
- OneTaste заснували у Сан-Франциско у 2004 році. На початку це була спільнота самодопомоги для жінок, яка вбачала в оргазмі ключ до сексуального і психологічного здоровʼя та міжособистісного звʼязку. Центральним елементом була «оргазмічна медитація» (ОМ). Практику проводили чоловіки, руками стимулюючи жінок у групах. У 2010-х роках компанію стали згадувати в медіа, вона відкрила філії від Лос-Анджелесу до Лондону. OneTaste отримувала дохід, надаючи курси, коучинг, заходи ОМ та інші сексуальні практики за окрему плату.