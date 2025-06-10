Як на четвертий рік повномасштабного вторгнення живеться в Криму. Огляд матеріалів іноземних медіа 9 червня

Великий матеріал про те, як в умовах тривалої повномасштабної війни живе Крим, вийшов на The New York Times. Колись півострів був перехрестям різних цивілізацій ― а тепер, пише медіа, він фактично ізольований і перебуває під частими атаками. Так, Кримський міст перекривають через небезпеку удару три-чотири рази на місяць. Севастополь уже так звик до повітряних тривог, що, як висловився його літній мешканець, якби він реагував на кожну ― то геть не виходило б спати.

Із Кримом повʼязані найболючіші поразки Росії в повномасштабній війні, пише видання. Україна неодноразово успішно атакувала Кримський міст, хоч їй поки не вдалося повністю його зруйнувати. ЗСУ вигнали із Севастополя Чорноморський флот «у кавказькі затоки». У тому ж Севастополі через регулярні атаки ЗСУ тричі поспіль скасовували святкування головного російського свята ― 9 травня, пише видання.

З одного боку, Росія намагалась активно розвивати інфраструктуру півострова, показуючи, що після анексії жити стане краще. Зокрема, $25 мільярдів пішли на нову трасу, за яку місцеві справді вдячні. Однак попри те, що Крим ― один з найбільш дотаційних регіонів, рівень життя на півострові відстає від загальноросійського. Передовсім тому, що повномасштабна війна погіршила ситуацію з туризмом. Є лише кілька сфер, які відчули краще життя з Росією, пише видання. Зокрема, це місцеві винороби: після того, як країни Європи здебільшого припинили постачати свої вина до Росії через її вторгнення в Україну, місцевий продукт швидко отримав нових шанувальників.

Ірина, 35-річна мешканка Ялти, описала досвід проживання в окупованому Росією Криму як бінго навпаки, в якому всі варіанти програшні. «Немає свободи, немає вибору ― і на додачу до цього тут небезпечно, ― каже вона. ― Це ситуація, якої люди не обирали, але в якій змушені жити». Також Ірина кепкує з місцевих підприємців, які звикли заробляти на туристах. В останні роки їхній бізнес іде так собі ― його не порівняти з часами до анексії, коли щороку до Криму приїздили загалом шість мільйонів відпочивальників з України та Росії. «Та якби прийшли США і сказали: “Тепер ви американський штат”, багато хто відповів би: “Окей, а туристичний сезон буде?”», ― жартує кримчанка.

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