Помер Фредерік Форсайт — письменник, журналіст і агент британської розвідки

Крім того, Форсайт очолював бюро Reuters у Східному Берліні та працював кореспондентом у Празі, спіпрацював із ВВС.

Фредерік Форсайт народився 1938 року в місті Ешфорд на південному сході Англії. Після служби пілотом у британських Королівських військово-повітряних силах Форсайт працював кореспондентом інформаційного агентства Reuters у Парижі — зокрема в 1961 році, під час замаху на президента Франції Шарля де Голля.

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Помер британський письменник Фредерік Форсайт — йому було 86 років. Це сталося 9 червня після «нетривалої хвороби», сказав його літературний агент Джонатан Ллойд.

У 1968 році, висвітлюючи громадянську війну в Нігерії, Форсайт почав співпрацювати з британською розвідкою MI6. Пізніше у своїй автобіографії він писав, що був інформатором MI6 понад 20 років. За його словами, за цю співпрацю він ніколи не отримував грошей. Як винагороду в MI6 погодилися читати рукописи Форсайта і попереджати, якщо в них знайдуть конфіденційну інформацію.

Форсайт повернувся до Великої Британії після закінчення війни в ​​грудні 1969 року, опинившись «без роботи, без перспектив, без квартири, без машини, без заощаджень». Відчайдушно бажаючи заробити гроші, він «знайшов найбезнадійніший спосіб їх заробити: написати роман»:

«Я просто сів і написав про невидимого вбивцю без імені. Я знав свій матеріал; я пройшов кожен його сантиметр. Я писав день і ніч протягом 35 днів», — казав Форсайт.

Так у 1971 році побачив світ його роман «День Шакала», заснований на досвіді Форсайта під час замаху на Шарля де Голля.

Форсайт написав більш як 25 книжок, і наклад проданих — понад 75 мільйонів примірників. Він працював у жанрі політичного та шпигунського трилера. Його найвідоміші твори «День шакала», «Пси війни», «Досьє “Одеса”» та деякі інші — екранізували.

Форсайт ніколи не був романтичним, говорячи про художню літературу. Він неодноразово анонсував, що йде з літератури, та скаржився, що йому доводиться змушувати себе писат. «Я трохи наймит, – казав він. — Я пишу заради грошей».

Його агент Джонатан Ллойд назвав Форсайта «одним із найбільших майстрів трилера» і поділився, що незадовго до смерті вони разом дивилися документальний фільм про життя письменника, який вийде на BBC1 цього року.