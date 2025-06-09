Apple представила операційну систему iOS 26 з новим дизайном Liquid Glass

Компанія Apple анонсувала операційну систему iOS 26 з повністю новим дизайном Liquid Glass.

Новинки Apple представила на Всесвітній конференції розробників (WWDC), передає The Verge.

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Наступні операційні системи пристроїв Apple ідентифікуватимуть за роком випуску, а не за номером версії. Тобто нинішня iOS 18 поступиться місцем одразу iOS 26, а не iOS 19. Інші оновлення будуть такими — iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26.

Однак Apple використовуватиме в назвах наступний рік, а не поточний. Так роблять автомобільні виробники, просуваючи свої машини. Тож очікують, що нова iOS вийде вже восени 2025 року.

Apple вводить такі зміни, щоб узгодити свій брендинг і уникнути плутанини для клієнтів і розробників. Поточні операційні системи, як-от iOS 18, watchOS 12, macOS 15 та visionOS 2 мають різні номери, бо їхні перші версії дебютували не одночасно.

А ось інтерфейс iOS 26 з новим дизайном. TechCrunch

Також Apple впровадить новий єдиний дизайн після останнього (у 2013 році) великого оновлення iOS 7. Він базуватиметься на нових текстурах, які назвали «рідким склом» (Liquid Glass). Текстури додадуть всередині застосунків та на іконках на екрані блокування.

Наприклад, годинник на екрані блокування може розтягуватись і займати більше місця. Затосунок «Камера» отримав спрощене оформлення — багато елементів керування приховали, чоб створити чистіший інтерфейс. У браузері Safari вебсторінки тепер займають усю ширину дисплея, а панель вкладок «плаває» поверх контенту.

Додаток «Повідомлення» теж зазнав суттєвих оновлень: з’явилися персоналізовані фони. Apple запропонує власні варіанти, але користувач також зможе завантажити власні фото або зображення.

Ще одна новинка — функція живого перекладу (Live Translation), яку підтримує Apple Intelligence. Вона дозволяє перекладати розмови в реальному часі — як у текстовому форматі, так і під час дзвінків або розмов у FaceTime.

Живий переклад також буде доступний у застосунку Apple Music. Також додали AutoMix є функції розтягування часу та зіставлення ритмів, коли вам потрібне безшовне поєднання мелодій. Крім того, тепер можна запінити улюблених виконавців.