Warner Bros. Discovery розділяється на дві компанії. Ось навіщо

Медіакомпанія Warner Bros. Discovery розділиться на дві компанії. Одна зосередиться на стримінгу та кіностудіях, інша — на телеканалах, таких як CNN і Discovery.
Про це повідомили у Warner Bros. Discovery.
Компанія Streaming & Studios складатиметься з Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO та HBO Max, а також їхніх кіно- й телебібліотек. Її очолить Девід Заслав — чинний генеральний директор Warner Bros. Discovery.
Друга компанія — Global Networks — опікуватиметься телеканалами. Це CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ і Bleacher Report. Її очолить фінансовий директор Гуннар Віденфельс. І Заслав, і Віденфельс обійматимуть свої посади у Warner Bros. Discovery, доки компанія остаточно розділиться.
Поділ Warner Bros. Discovery хочуть закінчити до середини 2026 року. Мета — підвищити автономію бізнес-напрямів, щоб посилити конкурентоспроможність і максимізувати прибутки для акціонерів.
«Працюючи як дві окремі та оптимізовані компанії в майбутньому, ми дамо брендам чіткішу спрямованість і стратегічну гнучкість, необхідні для найефективнішої конкуренції в сучасному медіаландшафті», — каже Девід Заслав.
- Warner Bros. Discovery — це американська медіакорпорація, утворена у 2022 році, після злиття WarnerMedia (раніше частина AT&T) та Discovery, Inc. Компанія володіє великим портфоліо телеканалів (HBO, CNN, Discovery Channel, TLC тощо) та кіновиробництвом (Warner Bros. Pictures, DC Studios).