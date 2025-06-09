Warner Bros. Discovery розділяється на дві компанії. Ось навіщо

Медіакомпанія Warner Bros. Discovery розділиться на дві компанії. Одна зосередиться на стримінгу та кіностудіях, інша — на телеканалах, таких як CNN і Discovery.

Про це повідомили у Warner Bros. Discovery.

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Компанія Streaming & Studios складатиметься з Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO та HBO Max, а також їхніх кіно- й телебібліотек. Її очолить Девід Заслав — чинний генеральний директор Warner Bros. Discovery.

Друга компанія — Global Networks — опікуватиметься телеканалами. Це CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ і Bleacher Report. Її очолить фінансовий директор Гуннар Віденфельс. І Заслав, і Віденфельс обійматимуть свої посади у Warner Bros. Discovery, доки компанія остаточно розділиться.

Поділ Warner Bros. Discovery хочуть закінчити до середини 2026 року. Мета — підвищити автономію бізнес-напрямів, щоб посилити конкурентоспроможність і максимізувати прибутки для акціонерів.

«Працюючи як дві окремі та оптимізовані компанії в майбутньому, ми дамо брендам чіткішу спрямованість і стратегічну гнучкість, необхідні для найефективнішої конкуренції в сучасному медіаландшафті», — каже Девід Заслав.