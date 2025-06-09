YouTube-канал 11-річної українки став шостим у світі за кількістю підписників

Якщо додати до основного каналу Kids Diana Show ще близько 20 дочірніх сторінок різними мовами, від арабської до вʼєтнамської, то контент Діани має понад 10 мільярдів переглядів на місяць. Мало хто у світі має таку популярністю, додає The Economist.

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Перше відео на Kids Diana Show зʼявилося 10 років тому — тоді Діані був один рік. Там вона сидить у дитячому візку й намагається зʼїсти листочок, а її мама мʼяко відмовляє її. Спочатку батьки Діани почали вести YouTube, щоб ділитися домашніми відео з друзями та родиною. Але невдовзі вони переорієнтувалися на ширшу аудиторію, знімаючи відео з розпакуванням іграшок, — і це дуже сподобалось дітям.

Зрештою, зйомки на YouTube перетворилися на роботу для всієї родини. У 2018 році Кідисюки змінили основну мову відео з російської на англійську та поїхали з України — спочатку до Маямі, а потім до Дубая, де живуть останні пʼять років.

Виробництво відео займає до чотирьох місяців. Для цього родина наймає художників-постановників, знімальну групу, сценаристів і акторів. Вони побудували кілька знімальних майданчиків у Дубаї, які можна перетворити на будинок, лабіринт чи сад. Брати Діани віком 12, 4 та 2 роки також беруть участь у відео. У вихідні діти знімаються за графіком, який змінюється, щоб забезпечити безперервність контенту.

Kids Diana Show

Батьки Діани відмовляються говорити про свої фінанси. Але, за оцінками Джеремі Голдмана з дослідницької компанії eMarketer, канал Kids Diana Show може заробляти близько $10 мільйонів на рік на рекламі вже після 45% податку на YouTube. Ще є прямі колаборації з брендами — наприклад, спонсором нещодавнього відео Діани був американський виробник іграшок Mattel.

Найбільша аудиторія каналу — в Америці, саме американські перегляди є одними з найдорожчих у YouTube. Але Діана також популярна в Індії, має шанувальників у Бразилії, Іспанії, Португалії та на Близькому Сході. Батьки дівчинки ведуть і україномовний канал. За словами родини, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну доходи від російськомовних каналів знизилися, хоча загальна кількість переглядів не зменшилася.

Діана Кідисюк — справжня зірка серед дітей. І, як показують дослідження, саме діти найактивніше споживають онлайн-контент, зазначає The Economist. Діти до 15 років, яких називають поколінням Альфа, проводять майже вдвічі більше часу на платформах для обміну відео, ніж на стримінгових сервісах.