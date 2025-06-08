Джареда Лето звинувачують у домаганнях. На той час імовірні жертви були підлітками

Девʼять жінок звинуватили 53-річного актора і музиканта Джареда Лето в домаганнях і флірті з ними, коли вони були неповнолітніми.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на репортаж журналу Air Mail.

У розмові з журналістами одна з жінок розповіла, що у 2006 році, коли їй було 16 років, Лето підійшов до неї біля кафе в Лос-Анджелесі та взяв її номер телефону. Чоловік зателефонував їй додому через кілька днів.

«Я не знаю, чи він був під наркотиками, чи що... Це був найдивніший, найгрубіший голос», — каже оповідачка.

За її словами, Лето запросив її на вечірку у себе вдома. Жінка відмовилася. Музикант нібито продовжував їй телефонувати, «завжди о першій, другій, третій годині ночі».

«І розмови переходили в сексуальну площину. Він запитував щось на кшталт: «У тебе коли-небудь був хлопець? Ти коли-небудь смоктала член?», — згадує жінка.

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Інша жінка, модель Лора Ла Рю стверджує, що коли їй було 16 років у 2008 році, вона відвідала захід у приватній резиденції в Беверлі-Хіллз. Там 36-річний на той момент Лето «пильно за нею спостерігав», а потім запитав, скільки їй років.

Згодом вони почали листуватися електронною поштою, що врешті-решт призвело до того, що дівчина відвідала будинок актора у квітні 2009 року. Під час одного з візитів, каже Ла Рю, Лето вийшов до неї повністю голим. Тоді їй було 17 років.

«Я подумала, що, можливо, так роблять дорослі чоловіки», — пояснила жінка в інтервʼю Air Mail.

Ще одна жінка свідчить, що Джаред Лето ставив їй недоречні запитання, коли вона приходила до нього в гості, наприклад: «Хтось із хлопчиків, з якими ти тусуєшся, тр*хає тебе?». За словами жінки, коли їй було 18 років, Лето мастурбував при ній.

Діджейка Еллі Тейлз розповіла у соцмережах таке: «Я зазнала нападу і травми від цього виродка, коли мені було 17 років... Він знав мій вік і йому було все одно. Те, що він зробив, було хижацьким, жахливим і неприйнятним».

Представник Лето категорично заперечив звинувачення. Сам музикант поки не прокоментував їх.