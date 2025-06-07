WP: Команда Маска підʼєднала Білий дім до Starlink без згоди фахівців. Це могло призвести до витоку даних

Команда Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду США (DOGE) та її союзники в адміністрації Трампа встановили термінал Starlink на території Білого дому, не попередивши фахівців.

Про це пише The Washington Post із посиланням на трьох обізнаних людей.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У лютому 2025 року працівники DOGE піднялися на дах будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера та встановили там Starlink. Про це нікого не попередили, тож ІТ-фахівці Білого дому не могли контролювати нове зʼєднання. Це могло б спричинити витік конфіденційної інформації або кібератаки.

Невідомо, чи стоїть там термінал Starlink досі. Однак у лютому, після його встановлення, на телефонах працівників Білого дому зʼявилася мережа Wi-Fi під назвою Starlink Guest, яка вимагала від користувачів лише пароль, а не імʼя користувача або іншу форму автентифікації. За даними WP, цього тижня ця мережа Wi-Fi все ще зʼявлялася на телефонах відвідувачів Адміністрації.

У Білому домі запити журналістів WP переадресували Секретній службі США. Її представник Ентоні Гульєльмі заявив, що уряд поінформували про плани DOGE покращити інтернет-доступ і не вважають ситуацію порушенням безпеки.

Зазвичай у Білому домі персональні телефони, підключені до гостьових Wi-Fi мереж, вимагають вказання імен і паролів, які зберігаються в системі й діють лише тиждень. Робочі комп’ютери захищені програмами безпеки, а ідентифікатори пристроїв і час передавання даних співробітників суворо відстежуються.

«Starlink нічого не вимагає. Він дозволяє передавати дані без будь-якого запису або відстеження. ІТ-системи Білого дому мали дуже суворий контроль доступу до мережі. Ви повинні були постійно перебувати в повному тунельному VPN. Якщо ви не перебуваєте у VPN, пристрої, видані Білим домом, не можуть під’єднуватися до зовнішнього світу», — розповів один зі співрозмовників The Washington Post.

Інший співрозмовник газети каже, що за допомогою підключення Starlink пристрої Білого дому можуть залишити контрольовану мережу й передавати дані через інші канали. Це дозволяє обходити системи безпеки.

Крім того, джерела WP заявили, що встановлення термінала Starlink спричинило конфлікт між співробітниками DOGE та Секретною службою.

Супутниковий інтернет від SpaceX, за словами експертів, справді складніше зламати, ніж традиційні американські мережі, які вже раніше зламував Китй. Однак будь-які переваги Starlink не вирішують ключової проблеми — неможливість контролювати передачу обмежених або секретних даних назовні, а також виявляти шкідливе програмне забезпечення, яке може потрапити в систему.

Чому DOGE наполягала саме на Starlink — невідомо, пише WP. Але, за словами співрозмовників газети, її працівники в інших державних установах США уже вимагали повний доступ до масивів даних, вимикали системи аудиту і використовували штучний інтелект для обробки урядової інформації.