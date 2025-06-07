Росіяни вдруге за день обстріляли Харків — є загиблий та поранені

Увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову. Зараз відомо про щонайменше одного загиблого.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська скинули на місто дві керовані авіабомби — під атакою опинився Шевченківський район, де пошкоджена будівля дитячої залізниці, та Київський район — там зруйнований приватний будинок.

Терехов і Синєгубов наводять різні дані про постраждалих. За словами мера, у Харкові поранені 16 людей. Голова ОВА каже, що постраждали чотири людини, причому три з них у важкому стані в лікарні.

На місці влучань працюють екстрені служби та медики.