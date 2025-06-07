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У Дніпрі підірвали автівку прокурора — підозрюють двох агентів Росії

Автор:
Олександра Опанасенко
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У Дніпрі затримали двох підозрюваних агентів російських спецслужб, які 6 червня підірвали авто місцевого прокурора.

Про це повідомила Служби безпеки України.

Інцидент стався ввечері 6 червня — і вже за кілька годин підозрюваних затримали по гарячих слідах.

За версією слідства, підозрюваних завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легких грошей.

Підозрювані в підриві автівки.

Підозрювані в підриві автівки.

СБУ

Спочатку вони мали стежити за прокурором та звітувати про його графік і маршрути пересування, кажуть в СБУ. Далі, за вказівкою російського куратора, один із підозрюваних повинен був закласти саморобну вибухівку під автомобіль прокурора та зафіксувати вибух на фото і відео.

Через підрив автівки правоохоронець отримав легкі пошкодження — його життю нічого не загрожує. Автівка знищена.

СБУ додає, що обидва підозрювані дають слідству докази на свого куратора. Їм повідомили про підозру в теракті — за це загрожує до 12 років вʼязниці.