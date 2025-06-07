У Дніпрі підірвали автівку прокурора — підозрюють двох агентів Росії

У Дніпрі затримали двох підозрюваних агентів російських спецслужб, які 6 червня підірвали авто місцевого прокурора.
Про це повідомила Служби безпеки України.
Інцидент стався ввечері 6 червня — і вже за кілька годин підозрюваних затримали по гарячих слідах.
За версією слідства, підозрюваних завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легких грошей.
Спочатку вони мали стежити за прокурором та звітувати про його графік і маршрути пересування, кажуть в СБУ. Далі, за вказівкою російського куратора, один із підозрюваних повинен був закласти саморобну вибухівку під автомобіль прокурора та зафіксувати вибух на фото і відео.
Через підрив автівки правоохоронець отримав легкі пошкодження — його життю нічого не загрожує. Автівка знищена.
СБУ додає, що обидва підозрювані дають слідству докази на свого куратора. Їм повідомили про підозру в теракті — за це загрожує до 12 років вʼязниці.