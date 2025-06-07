У Дніпрі підірвали автівку прокурора — підозрюють двох агентів Росії

У Дніпрі затримали двох підозрюваних агентів російських спецслужб, які 6 червня підірвали авто місцевого прокурора.

Про це повідомила Служби безпеки України.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Інцидент стався ввечері 6 червня — і вже за кілька годин підозрюваних затримали по гарячих слідах.

За версією слідства, підозрюваних завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легких грошей.

Підозрювані в підриві автівки. СБУ СБУ Підозрювані в підриві автівки. СБУ

Спочатку вони мали стежити за прокурором та звітувати про його графік і маршрути пересування, кажуть в СБУ. Далі, за вказівкою російського куратора, один із підозрюваних повинен був закласти саморобну вибухівку під автомобіль прокурора та зафіксувати вибух на фото і відео.

Через підрив автівки правоохоронець отримав легкі пошкодження — його життю нічого не загрожує. Автівка знищена.

СБУ додає, що обидва підозрювані дають слідству докази на свого куратора. Їм повідомили про підозру в теракті — за це загрожує до 12 років вʼязниці.