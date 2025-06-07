Чому Василя Малюка називають бульдогом. Огляд матеріалів іноземних медіа 6 червня

Великий профайл голови СБУ Василя Малюка опублікувало видання The Guardian. Причина ― головна тема цього тижня: знищення десятків російських літаків стратегічної авіації, тож і матеріал називається «Той, хто стоїть за операцією "Павутина"».

Видання одразу зазначає фірмовий стиль заяв Малюка, якому не бракує «мʼязистості». Мовляв, він дозволяє в офіційних пресрелізах СБУ і іронізувати над росіянами, і погрожувати їм. Так «Павутину» Малюк назвав «серйозним ляпасом по обличчю російської військової потуги» ― і запевнив, що удари триватимуть так довго, як довго росіяни тероризуватимуть Україну ракетами й дронами. А коментуючи організований українською спецслужбою напад на російського пропагандиста Захара Прилєпіна, сказав, що той втратив геніталії «і тільки від бога залежить, чи він продовжить жити й насолоджуватися життям».

Порівнюючи зовнішність Малюка з «клубним викидайлом», видання описує початок його життя й карʼєри: народився в Коростишеві, з дитинства хотів працювати в СБУ, навчався в її академії. «Він був дуже спокійним, ― каже його однокурсник. ― Легко знаходив спільну мову з тими, хто також захоплювався спортом. Малюка постійно можна було бачити в спортивному залі. Він вважав, що спорт дисциплінує й допомагає організуватись».

На вищі щаблі влади Малюк потрапив завдяки тому, що справив враження на Володимира Зеленського, пише видання. У 2019-му він, тоді очільник СБУ в невеликому місті, пролітав із новообраним президентом на гелікоптері над Житомирщиною й розповідав, де як порушують закон. Наприклад, де нелегально видобувають бурштин. Це справило враження на Зеленського і він надав Малюку повноваження розібратись із цими проблемами.

Повномасштабне вторгнення Малюк зустрів у кріслі заступника голови СБУ ― а очолив службу після відставки Івана Баканова. «Малюк ― це бульдог, ― характеризує його The Guardian неназваний український високопосадовець, який працював з головою СБУ особисто. ― Він не інтелектуал, він не рефлексує й не вагається. Він має мету і керується нею. Але разом з тим він не злий. Часто люди, які очолюють такі організації, ― злі за натурою. Малюк не хоче нікому нашкодити, але знає, що часом доводиться».

Малюку вдалося те, чого мало хто зміг досягти на чолі спецслужби: він позбувся більшості зрадників і подвійних агентів на вищих щаблях організації, пише видання. Саме тому СБУ вдається втілювати численні амбітні операції без витоку даних.

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