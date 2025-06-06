Ozempic може призвести до втрати зору. Лікарі кажуть, що цей побічний ефект дуже рідкісний

Пацієнти, які приймають препарати для схуднення та лікування діабету Wegovy та Ozempic, мають підвищений ризик розвитку рідкісного захворювання очей. Воно може призвести до повної втрати зору.

Про це заявили співробітники Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), повідомляє Politico.

Комітет EMA з оцінки ризиків у сфері фармаконагляду (PRAC) розпочав перегляд лікарських засобів, що містять семаглутид, ще в січні. Спеціалісти непокоїлися, що ці ліки можуть підвищувати ризик розвитку передньої ішемічної неартеріїтної оптичної нейропатії (NAION).