Ізраїль озброює клани в секторі Гази, які виступають проти ХАМАС. Це підтвердив прем’єр

Після звинувачень з боку опозиції прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль передає зброю опозиційним до ХАМАС кланам у секторі Гази. Він каже, що це рятує життя ізраїльтян.

Про це пише BBC.

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Напередодні, 5 червня, лідер опозиційної партії «Наш дім Ізраїль» Авігдора Лібермана в інтерв’ю суспільному телеканалу «Кан» заявив: «Ізраїльський уряд надає зброю групі злочинців, яких ототожнюють з угрупованням «Ісламська держава»… Як мені відомо, це не було схвалено урядом».

Видання The Times of Israel підтвердило заяву з посиланням на власні джерела в Міністерстві оборони. За їхніми даними, Ізраїль озброював угруповання під командуванням Ясіра Абу-Шабаба автоматами Калашникова — включно з тими, що були захоплені у ХАМАС. Рішення про це ухвалили не за процедурою. Замість рішення військово-політичного кабінету, військові реалізували його за особистого схвалення Нетаньягу.

Спочатку офіс прем’єр-міністра ухилився від прямого коментаря щодо звинувачень. Але ввечері в четвер, 5 червня, Нетаньягу опублікував у соцмережах відео з підтвердженням. Він заявив, що такі дії «рятують життя ізраїльських солдатів», а розкриття інформації Ліберманом «грає на руку ХАМАС».

«Що такого Ліберман «розкрив»? Що сили безпеки залучили клан у Газі, який протистоїть ХАМАС? Що в цьому поганого? Це добре — це рятує життя ізраїльських солдатів», — сказав Нетаньягу.

Також Нетаньягу звинуватив Deep State у роздмухуванні нещодавніх скандалів навколо нього: звинувачень у зв’язках з Катаром та злитті документів виданню Bild.

Що відбувається у секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

На початку травня Нетаньягу заявив про план захопити весь сектор Гази. У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Автор: Олександр Булін