У Британії знайшли картину Вільяма Тернера, втрачену 150 років тому

У Великій Британії знайшли картину Вільяма Тернера, загублену 150 років тому. На картині The Rising Squall («Наростальний шквал») зображене колишнє термальне джерело і спа в Бристолі.

Про це пише ВВС.

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Тернер написав твір ще підлітком. Уперше картину показали в Королівській академії 1793 року, коли художнику було 18 років.

Про долю картини нічого не було відомо з 1858 року, коли її востаннє виставляли в Австралії. Тривалий час ніхто не знав, що цю роботу написав Тернер, поки 2024 року під час відновлювальних робіт на ній не знайшли його підпис.