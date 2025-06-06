У Британії знайшли картину Вільяма Тернера, втрачену 150 років тому

У Великій Британії знайшли картину Вільяма Тернера, загублену 150 років тому. На картині The Rising Squall («Наростальний шквал») зображене колишнє термальне джерело і спа в Бристолі.
Про це пише ВВС.
Тернер написав твір ще підлітком. Уперше картину показали в Королівській академії 1793 року, коли художнику було 18 років.
Про долю картини нічого не було відомо з 1858 року, коли її востаннє виставляли в Австралії. Тривалий час ніхто не знав, що цю роботу написав Тернер, поки 2024 року під час відновлювальних робіт на ній не знайшли його підпис.
Картину покажуть на виставці в лондонському домі Sothebyʼs з 28 червня до 1 липня, а потім продадуть з аукціону. Очікувана вартість полотна — £300 тисяч.
Старший спеціаліст Sotheby’s Джуліан Ґаскойн зазначив: «Це захопливий і дуже пізнавальний погляд на ранній стиль художника». Картина показує Тернера — відомого аквареліста — як підлітка-художника з «амбіціями й майстерністю», який робив перші кроки в олійному живописі.
Тернер обрав сюжет не просто так. Бристоль — вельми живописне місце для молодого лондонського художника. Дістатися туди було порівняно просто й дешево.