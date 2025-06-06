Режисер Мартін Скорсезе більше не дивиться фільми в кінотеатрах — його обурює чавкання і шум глядачів

Американський кінорежисер Мартін Скорсезе більше не дивиться фільми в кінотеатрах через погану поведінку глядачів. Вони чавкають, шумлять і сидять у телефонах.

Про це режисер розповів в інтервʼю кінокритику Пітеру Треверсу, передає The Guardian.

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Скорсезе пояснив, що його надто відволікають розмови й використання мобільних телефонів у залі — це заважає зосередитись на фільмі.

«Я запитав у маестро, чому він більше не дивиться фільми в кінотеатрах, і він почав лютувати про глядачів, які базікають по телефонах під час сеансу, виходять по снеки й літри коли та створюють такий шум, що не чути акторів», — сказав Треверс.

А коли кінокритик заперечив, що сам Скорсезе, як і всі, поводився так у молодості, той відповів: «Можливо, але ми говорили тільки про фільм і кайфували, розбираючи всі деталі».

The Guardian зазначає, що культура відвідування кінотеатрів змінилася за останні роки. Поширення онлайн-стримінгу та наслідки пандемії COVID-19 призвели до того, що глядачі рідше зосереджуються на екрані на повну. Тож тепер у кіно почастішали бійки та суперечки, а постійні розмови під час перегляду вже не сприймаються як щось незвичне. Деякі фільми навіть підтримують цей «хаос» — наприклад, у «Minecraft: Фільм» вигукнули chicken jockey, щоб діти влаштували гамір.

Тим часом голлівудські зірки, наприклад Том Круз, активно закликають глядачів ходити в кінотеатри та дивитися фільми в перші вихідні після релізу. Це для того, щоб підтримати кіноіндустрію.