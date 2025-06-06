Режисер Мартін Скорсезе більше не дивиться фільми в кінотеатрах — його обурює чавкання і шум глядачів

Американський кінорежисер Мартін Скорсезе більше не дивиться фільми в кінотеатрах через погану поведінку глядачів. Вони чавкають, шумлять і сидять у телефонах.
Про це режисер розповів в інтервʼю кінокритику Пітеру Треверсу, передає The Guardian.
Скорсезе пояснив, що його надто відволікають розмови й використання мобільних телефонів у залі — це заважає зосередитись на фільмі.
«Я запитав у маестро, чому він більше не дивиться фільми в кінотеатрах, і він почав лютувати про глядачів, які базікають по телефонах під час сеансу, виходять по снеки й літри коли та створюють такий шум, що не чути акторів», — сказав Треверс.
А коли кінокритик заперечив, що сам Скорсезе, як і всі, поводився так у молодості, той відповів: «Можливо, але ми говорили тільки про фільм і кайфували, розбираючи всі деталі».
The Guardian зазначає, що культура відвідування кінотеатрів змінилася за останні роки. Поширення онлайн-стримінгу та наслідки пандемії COVID-19 призвели до того, що глядачі рідше зосереджуються на екрані на повну. Тож тепер у кіно почастішали бійки та суперечки, а постійні розмови під час перегляду вже не сприймаються як щось незвичне. Деякі фільми навіть підтримують цей «хаос» — наприклад, у «Minecraft: Фільм» вигукнули chicken jockey, щоб діти влаштували гамір.
Тим часом голлівудські зірки, наприклад Том Круз, активно закликають глядачів ходити в кінотеатри та дивитися фільми в перші вихідні після релізу. Це для того, щоб підтримати кіноіндустрію.
- Мартін Скорсезе — американський кінорежисер, актор, продюсер і сценарист. Відомим став у середині 1970-х. Серед його робіт такі фільми, як «Таксист», «Остання спокуса Христа», «Славні хлопці», «Банди Нью-Йорка», «Авіатор», «Відступники», «Вовк з Волл-стріт». Скорсезе — володар премій «Оскар» і «Золотий глобус», «Золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю та інших престижних нагород.