За ніч Сили ППО знешкодили майже 400 дронів і 40 ракет

У ніч проти 6 червня Сили ППО знешкодили 406 повітряних цілей — це безпілотники й ракети, якими Росія масовано атакувала Україну.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

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Ось що Росія запустила по Україні:

407 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

шість балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;

36 крилатих ракет Х-101, які випустила з літаків стратегічної авіації Ту-95МС / Ту-160МС;

дві крилаті ракети «Іскандер-К»;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П з літака тактичної авіації.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Українські військові збили 199 ворожих БпЛА типу Shahed, а також інших типів. Ще 169 — локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Також знищили чотири балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23 (ще дві такі не досягли цілей), 30 крилатих ракет Х-101, дві крилаті ракети «Іскандер-К».

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