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За ніч Сили ППО знешкодили майже 400 дронів і 40 ракет

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У ніч проти 6 червня Сили ППО знешкодили 406 повітряних цілей — це безпілотники й ракети, якими Росія масовано атакувала Україну.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ось що Росія запустила по Україні:

  • 407 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
  • шість балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;
  • 36 крилатих ракет Х-101, які випустила з літаків стратегічної авіації Ту-95МС / Ту-160МС;
  • дві крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • одну протирадіолокаційну ракету Х-31П з літака тактичної авіації.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Українські військові збили 199 ворожих БпЛА типу Shahed, а також інших типів. Ще 169 — локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Також знищили чотири балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23 (ще дві такі не досягли цілей), 30 крилатих ракет Х-101, дві крилаті ракети «Іскандер-К».

Є влучання у 13 локаціях. Уламки впали на 19 локаціях.

  • Російські окупанти били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Наразі відомо про трьох загиблих і 49 поранених.