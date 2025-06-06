За ніч Сили ППО знешкодили майже 400 дронів і 40 ракет

У ніч проти 6 червня Сили ППО знешкодили 406 повітряних цілей — це безпілотники й ракети, якими Росія масовано атакувала Україну.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ось що Росія запустила по Україні:
- 407 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
- шість балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;
- 36 крилатих ракет Х-101, які випустила з літаків стратегічної авіації Ту-95МС / Ту-160МС;
- дві крилаті ракети «Іскандер-К»;
- одну протирадіолокаційну ракету Х-31П з літака тактичної авіації.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Українські військові збили 199 ворожих БпЛА типу Shahed, а також інших типів. Ще 169 — локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Також знищили чотири балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23 (ще дві такі не досягли цілей), 30 крилатих ракет Х-101, дві крилаті ракети «Іскандер-К».
Є влучання у 13 локаціях. Уламки впали на 19 локаціях.
- Російські окупанти били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Наразі відомо про трьох загиблих і 49 поранених.