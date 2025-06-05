Соцмережа X заборонила використовувати її контент для навчання моделей ШІ

Соціальна мережа X (колишній Twitter) змінила угоду для розробників, щоб заборонити стороннім компаніям використовувати її контент для навчання великих мовних моделей.

Про це повідомляє медіа TechCrunch.

У середу, 4 червня, корпорація оновила розділ «Зворотна інженерія та інші обмеження». Там додали пункт: «Ви не маєте права і не маєте намагатися (або дозволяти іншим) […] використовувати API X або контент X для навчання базових або передових моделей».

Зміни відбулися після того, як у березні компанія xAI, яка належить мільярдеру Ілону Маску, придбала колишній Twitter. Відповідно, xAI не хоче безплатно надавати конкурентам доступ до даних соцмережі без укладення угоди про продаж, пише TechCrunch.