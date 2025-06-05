ЄС продовжив пільговий режим на імпорт української сталі та заліза ще на три роки

Рада Європейського Союзу підтримала продовження пільгового режиму для імпорту українських сталі та заліза до ЄС, який закінчується 5 червня.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Це рішення спрямоване на підтримку української економіки в умовах російського вторгнення. Воно набуде чинності 6 червня 2025 року і діятиме протягом трьох років.

Рішення дозволяє українським виробникам і експортерам заліза та сталі уникнути обмежень, запроваджених ще у 2018 році для захисту європейської промисловості від надмірної глобальної пропозиції.

Водночас Європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів строком до 12 місяців. Рішення про призупинення ухвалять у випадку, якщо імпорт цих товарів з України зросте до рівня, який суттєво шкодить або загрожує завдати шкоди промисловості ЄС, що виробляє аналогічні або безпосередньо конкуруючі товари.