У Європі все більш упевнені, що зможуть озброїти Україну самостійно. Огляд матеріалів іноземних медіа 4 червня

Свідчення, що США віддаляються від підтримки України, ― це перший випадок відсутності міністра оборони США на зустрічі в форматі «Рамштайн», де традиційно обговорюють формати військової підтримки України. Піт Гегсет проігнорував зустріч ― при тому що має прибути до Європи завтра поспілкуватись із міністрами оборони країн-союзників. Це різкий контраст із американськими чиновниками часів Джо Байдена, які зазвичай головували на засіданнях «Рамштайну».

Цього разу зустріч очолювали представники Німеччини та Великої Британії ― однак у ній не бракувало оптимізму, пише The New York Times. У Європі наростає впевненість, що підтримка України ― критична для подальшого спокою на континенті, бо якщо дати Росії перемогти, вона розширить вплив щонайменше на Центральну Європу й продовжить бути джерелом нестабільності. Так само європейські союзники України впевнені, що мають достатньо засобів для підтримки Києва принаймні у найближчому майбутньому, пише видання. Сума військової допомоги від країн Європи лише на поточний рік сягає щонайменше €23 мільярдів ― причому значна частина цих грошей іде на розвиток виробництва в Україні, оскільки наша індустрія швидша й гнучкіша. Європа вже цілком покриває потребу Києва в артилерійських снарядах, пише видання ― як завдяки нарощуванню виробництва, так і через купівлю в третіх країнах за чеською моделлю. Фактично Європа може замінити для України всю американську допомогу, окрім трьох речей: розвідувальні дані, ППО та високоточні снаряди Himars.

Наразі Україна має вісім систем Patriot, однак зазвичай одночасно працювати можуть лише чотири з них ― решта перебувають на поточному обслуговуванні чи ремонті. Європа може надати системи SAMP/Т, однак балістику ними не збити. Аналогічних HIMARS систем у Європі також немає. Тож європейські союзники сподіваються, що теперішня адміністрація США принаймні дозволить купувати зброю для України. Розвідувальними ж даними США, попри всю критику Трампом Києва, продовжують ділитись.

Представники Європи не очікують від росіян значних проривів фронту цього літа ― сподіваючись, що Сили оборони встоять, зокрема завдяки безпілотникам. «Росіяни завжди сподіваються, що наступна наступальна операція таки дасть відчутний результат, ― каже виданню почесний професор із досліджень війни Лондонського Кінгс-коледжу Лоуренс Фрідман. ― Але цього все ніяк не стається. І кращої ідеї, ніж закидати фронт людьми, вони не знаходять». Із січня минулого року росіяни захопили один відсоток території України, поклавши величезну кількість солдатів. І відзначає, що цього місяця загальна кількість убитих, поранених і зниклих безвісти окупантів сягне одного мільйона ― посилаючись не лише на українські, а й на британські дані.

Також світ продовжує оцінювати, що означає для нього операція «Павутина». Детальніше про це та інше у продовженні огляду, доступному для тих, хто підтримує нас на Patreon.