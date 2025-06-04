Режисер Клінт Іствуд в інтервʼю вилаяв франшизи та римейки. Виявилося, що інтервʼю — вигадка

Австрійська газета Kurier прокоментувала вірусне інтервʼю з американським актором і режисером Клінтом Іствудом — той казав, що воно вигадане.

Редакція не сумнівалася, що інтервʼю справжнє. Але після слів Іствуда вони звернулися по розʼяснення до авторки Елізабет Середи, яка багато років бере інтервʼю у голлівудських зірок.

Середа зізналася, що вона не зустрічалася з Іствудом спеціально для цього інтервʼю, а скомпелювала його репліки з круглих столів та інших заходів, які відвідувала. Тобто всі слова справді належать режисерові, але він говорив їх у різних місцях, у різний час і з різного приводу.

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Водночас на Kurier цей матеріал оформили як інтервʼю, а не профайл. Відповідно, сприймався він як новий матеріал, а не розповідь про те, що коли-небудь говорив Іствуд. Тож тепер газета не співпрацюватиме з Елізабет Середою.

Цитати з нібито інтервʼю з оскароносним актором і режисером стали вірусними у вихідні — їх підхопили світові медіа, зокрема Reuters і профільне видання Deadline. В інтервʼю Kurier Іствуд нібито заявив, що Голлівуд «живе в епоху римейків і франшиз. Моя філософія: робити щось нове або залишатися вдома».

«Останнім часом у медіа зʼявилося кілька новин про мене. Можу підтвердити, що мені виповнилося 95 років. І можу також підтвердити, що я не давав жодного інтервʼю австрійському виданню Kurier чи будь-якому іншому журналісту останніми тижнями та що це інтервʼю є цілковитою вигадкою», — сказав Іствуд уже після виходу тексту Kurier.