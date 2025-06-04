В музеї Амстердаму виставили майже 200-річний презерватив з відвертим малюнком. Це сувенір

У Рейксмузеї, що в столиці Нідерландів, відвідувачам демонструють презерватив, виготовлений у 1830 році. Найімовірніше, його розповсюджували як сувенір із борделю.

Про це повідомляє The Washington Post.

На засобі контрацепції зображено черницю, яка вказує пальцем на трьох священників. Ті задирають свої ряси, показуючи статеві органи. На презервативі, виготовленому, імовірно, з кишкової оболонки вівці, написано: Voilà mon choix, у перекладі — «Ось мій вибір». Це жартівливий натяк на целібат, пише WP.

Kelly Schenk / Rijksmuseum

За словами фахівців, фраза також може бути пародією на Суд Паріса — грецький міф, у якому троянський принц обирає найвродливішу з трьох богинь — Афродіту, Афіну або Геру.

Пожовклий, зморшкуватий експонат уперше виставили в музеї 3 червня. Він стоїть на маленькій підставці у залі гравюр і фотографій, з-поміж інших артефактів, повʼязаних із темою проституції та сексуальності XIX століття.

Kelly Schenk / Rijksmuseum

Працівники Рейксмузею зазначили, що презерватив «втілює як світлий, так і темний бік сексуального здоров’я в епоху, коли прагнення тілесної насолоди супроводжувалося страхами перед небажаною вагітністю та захворюваннями, що передаються статевим шляхом — особливо сифілісом».

Деякі науковці вважають, що презервативи з кишок тварин виготовляли ще у Середньовіччі. Дослідниця Кейт Стівенсон знайшла ранню згадку про засоби контрацепції, яка датується 1564 роком — тоді італійський анатом описав використання чоловіками лляних чохлів на пеніс. Інший учений кілька років потому зафіксував подібні методи, додала Стівенсон.

Куратори Рейксмузею придбали презерватив пів року тому на аукціоні. Як повідомляє мистецька онлайн-платформа Artnet, інших покупців не було. Експонат буде представлений до кінця листопада.