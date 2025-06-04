Pornhub призупиняє показ порно у Франції — він проти її законів про перевірку віку

Pornhub та інші порносайти, що належать групі Aylo — зокрема, Redtube і YouPorn, припиняють роботу у Франції на добу як протест проти французьких законів про верифікацію віку відвідувачів сайтів. До цього у Франції Pornhub щодня відвідували 7 мільйонів людей.

Про це пише французька газета Le Figaro.

Замість звичного контенту користувачі побачать зображення символу Франції Маріанни та гасло: «Свобода не має кнопки вимкнення». Компанія Aylo заявляє, що хоче діалогу з французькими користувачами і владою.

Французьке законодавство зобовʼязує порносайти перевіряти вік користувачів під час кожного входу. Aylo вважає вимоги непропорційними, неефективними та небезпечними для приватності користувачів, мовляв, передача даних третім сторонам для перевірки віку загрожує крадіжкою персональних даних.

Міністерка цифрових технологій Франції Клара Шаппаз вважає, що вимога перевіряти вік — це не напад на права повнолітніх, а захист дітей. За її словами, дорослі люди можуть дивитися порно, але не ціною безпеки неповнолітніх.

Французький регулятор Arcom нещодавно нагадав кільком порносайтам, включно з Pornhub, про обовʼязок впровадити перевірку віку. Частина виконала вимоги, але не Aylo. В Arcom наголосили, що є чимало технічних рішень, які дозволяють перевіряти вік і водночас захищати персональні дані. За статистикою французького регулятора, понад третина французьких підлітків віком від 12 до 17 років щомісяця заходять на сайт Pornhub.

У компанії Aylo кажуть, що не мають наміру порушувати закон або виступати проти регулювання, і додають, що брали участь у перемовинах з урядом Франції, пропонували тестові рішення й обмін даними, але, за словами представників Aylo, уряд їх не почув.

Представники компанії наголошували, що хочуть відійти від образу порноіндустрії, яка нібито дбає лише про гроші, тому вони підтримують ідею регулювання, якщо воно не шкодить приватності користувачів.

Франція — другий за величиною світовий ринок Pornhub після Сполучених Штатів. Тому вихід з французького ринку позначиться на прибутках компанії від реклами.