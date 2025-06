«Павутина» зробила риторичним питання, чи зможе Росія воювати десятиліттями. Огляд матеріалів іноземних медіа 3 червня

Удар СБУ по російських літаках стратегічної авіації залишається головною повʼязаною з Україною темою іноземних медіа. Здебільшого це аналітичні публікації: так, The New York Times пишуть, що за допомоги цього удару Україна надала Росії додатковий стимул почати серйозні переговори. Мільйонам росіян зараз очевидно, що хоч Україна не може зупинити навалу на землі, вона все одно здатна завдати агресору великих втрат ― причому будь-де в Росії. Хоча поки що це й не призвело до більш конструктивної позиції росіян. Associated Press розвиває цю думку ― «Павутина» показує стратегію України, пише інформагентство. Вона полягає в тому, що менший і слабший супротивник може досягати свого несиметричними, точковими діями. І Україна вкрай успішна в цьому: так, Bloomberg використав недільну спецоперацію як привід нагадати про інші зухвалі українські спецоперації ― від потоплення крейсера «Москва» до розвитку флоту надводних дронів. Financial Times називає вибухи на російських аеродромах «епікфейлом» російської влади ― як за наслідками, так і за тим, що тримати літаки просто неба на четвертому році повномасштабної війни інакше, ніж дурістю, не назвеш. Медіа згадує, що на попередніх переговорах у Стамбулі російська сторона запевнила, що може воювати хоч 21 рік, як це було у випадку зі Швецією. Ця атака змушує росіян спитати себе ― чи точно вони зможуть витягнути війну такої інтенсивності й з подібними втратами так довго?

Остаточним наслідком удару, пишуть одразу кілька видань, буде те, як на нього відреагує Дональд Трамп. ABC News констатує, що досі американський президент на цю вкрай успішну операцію ніяк не зреагував. The Verge звертає увагу на медійний компонент «Павутини» й іронічно зауважує, що дивитись відео з українського FPV-дрона з палаючими російськими бомбардувальниками значно цікавіше й змістовніше, ніж дивитись відео з Овального кабінету, де Трамп каже Зеленському, що «той не має карт». Натомість Foreign Policy пише, що за такий болючий удар росіяни можуть жорстоко помститися ― приміром, запустити «Орєшнік» по українських підземних командних центрах. На таку ескалацію Трамп просто змушений буде змістовно зреагувати ― і це може значно погіршити взаємини США з Росією.

Кілька авторів також піднімають питання про те, як ця спецоперація взагалі змінює сучасну війну. Журналіст Time Саймон Шустер згадує свій візит до одного з виробників українських дронів ― там йому сказали, що таких 400-доларових безпілотників, якими знищували російські літаки, тільки ця компанія може виробляти по 4 000 на добу. Зараз продавати зброю за кордон українські виробники не можуть, але колись це зміниться ― і зробить подібні атаки значно доступнішими. Про це пише й The New York Times: у майбутньому подібні атаки можуть стати новою нормою ― українці фактично відкрили скриньку Пандори. І якщо американські війська вже намагаються враховувати уроки операції, пише Defense Scoop, то росіяни отримують величезні проблеми тут і зараз: зробити авіабазу, добре захищену від безпілотників ― справа років. А будівництво нових літаків ― десятиліть.

Росія наближається до мільйона людських втрат у повномасштабному вторгненні. Що медіа пишуть про це, читайте далі. Продовження огляду доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.