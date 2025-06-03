Леді Гага дала концерт у Бразилії, на який прийшли 2,5 мільйона людей — і потрапила до Книги рекордів Гіннесса

Безкоштовний концерт співачки Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, який пройшов 3 травня 2025 року, потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Цей виступ став найвідвідуванішим сольним концертом артистки в історії.

Про це повідомила Книга рекордів Гіннесса.

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Це був перший концерт Леді Гаги в Бразилії за 13 років. Так вона побила рекорд Мадонни — її концерт на Копакабані в травні 2024 року зібрав близько 1,6 мільйона людей.

На концерті вона виконала пісні зі свого останнього альбому Mayhem, а також всесвітньо відомі хіти «Born this Way», «Paparazzi», «Poker Face». А пісня «Bad Romance» стала фінальним треком концерту, після чого небо осяяв феєрверк у формі серця.

«Дякую, що творите історію разом зі мною. Народ Бразилії — це причина, чому я можу сяяти», — сказала Леді Гага глядачам.

Очікують, що цей концерт принесе економіці Бразилії близько 600 мільйонів реалів.

Тим часом концерт Рода Стюарта, який також пройшов на пляжі Копакабана у новорічну ніч 1994 року, досі залишається найбільш відвідуваним концертом в історії. Тієї ночі на пляж прийшло щонайменше 3,5 мільйона глядачів. Хоча, можливо, там були і ті, хто просто завітав на новорічний феєрверк опівночі.