Bloomberg: НАТО просить країни-члени збільшити кількість наземних засобів ППО у п’ять разів — через загрозу з Росії

НАТО просить європейські держави-члени розширити можливості наземної протиповітряної оборони у пʼять разів. Альянс прагне заповнити ключову прогалину у відповідь на загрозу з боку Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Це питання планують обговорити на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО уже 5 червня. Зустріч пройде в Брюсселі.

Збільшення кількості наземних засобів ППО у п’ять разів — це колективна мета для європейських країн-членів НАТО. Водночас індивідуальні рівні для кожної країни будуть різними, а терміни реалізації ще визначать.

Збільшення арсеналів озброєнь є частиною ширших прагнень до підвищення оборонних витрат у межах Альянсу. За ініціативи президента США Дональда Трампа країни НАТО об’єднуються навколо нової цілі — витрачати 5% ВВП: 3,5% — на оборонку та ще 1,5% — на супутні витрати, зокрема на інфраструктуру, кіберзахист та цивільну готовність.

Високопоставлений європейський військовий чиновник зазначив, що члени НАТО гостро потребують посилення наземних систем протиповітряної оборони.

За його словами, протягом останніх 30 років Альянс скоротив кількість таких систем, оскільки увага НАТО перейшла зі сфери холодної війни на загрози на Близькому Сході та в Північній Африці.