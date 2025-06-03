У США знайшли тіло шестирічної дитини. Мати каже, що син помер, коли з нього «виганяли демонів»

У будинку в місті Форт-Пірс, штат Флорида, виявили тіло малолітнього хлопчика. Його матір звинувачують у вбивстві — вона заявила, що її син помер під час «вигнання демонів з його тіла».

Про це повідомляє ABC News.

Шестирічний Раміл П’єр не відвідував школу з 14 травня, тож шкільні офіцери попросили правоохоронців перевірити, чи все з ним гаразд. Ті навідалися до його домівки 30 травня. Мати хлопчика Ронда Джойс Полініс провела одного з правоохоронців до спальні. Її сина знайшли мертвим у ліжку.

«[Матір] заявила, що Бог велів їй вигнати демонів із тіла дитини. Коли хлопчик перестав рухатися й фактично помер, вона вирішила, що з нього вийшли демони, і чекала, що він повернеться до життя», — розповів шериф округу Сент-Люсі Річард Дель Торо.

Причину смерті Раміла поки не встановили. Слідчі вважають, що злочин відбувся 18 травня — останнього дня, коли Ронда розмовляла з ним. Служба судово-медичної експертизи відмовилася надати інформацію через активне кримінальне розслідування.

Полініс звинувачують у вбивстві другого ступеня, неповідомленні про смерть і навмисному торканні й переміщенні тіла померлого. Їй відмовили в праві на заставу під час першої появи в суді. Під час слідчих дій мати дитини, за словами Дель Торо, то сміялася, то плакала.

За матеріалами справи, у будинку мешкали лише мати й син. Раніше поліція вже навідувалася на цю адресу — зокрема, через «домашні проблеми» з іншим членом родини, який колись там жив, а також через «медичний інцидент», що стався з жінкою 17 травня — за день до ймовірного вбивства Раміла.

«Але не було нічого, що безпосередньо стосувалося дитини й могло б попередити нас про нинішню ситуацію», — додав шериф.

Шкільний округ Сент-Люсі надасть учням і працівникам консультації та психологічну підтримку через трагедію, пише ABC News.