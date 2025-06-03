Зеленський призначив нового голову Херсонської МВА

Володимир Зеленський призначив Ярослава Шанька новим очільником Херсонської міської військової адміністрації.

Відповідне розпорядження від 3 червня опублікували на сайті президента.

Ярослав Шанько — Офіційна сторінка / Telegram

Раніше Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА. Він замінить на посаді Романа Мрочка, який працював з 2 березня 2023 року. Зеленський звільнив його 17 квітня 2025 року.

На своїй офіційній сторінці Ярослав Шанько заявив, що незабаром розповість про свої перші кроки на посаді. Пріоритетом у роботі він назвав захист людей та підтримку військових.