Дослідження: Кава зранку може сприяти здоровому старінню

Дослідження американських науковців показують, що ті, хто п’ють каву зранку, мають вищі шанси на здорове старіння ти нижчий ризик передчасної смерті.

Про це передають CNN, The New York Times.

Перше, опубліковане у European Heart Journal, показало, що час споживання кави може впливати на ризик передчасної смерті та серцево-судинних захворювань. У дослідженні, яке тривало майже 10 років та охопило понад 40 тисяч дорослих американців, виявили, що ті, хто пив каву винятково вранці (між 4:00 та 12:00), мали на 16% нижчий ризик передчасної смерті та на 31% нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто не пив каву взагалі. Натомість у тих, хто споживав каву протягом усього дня, таких переваг не спостерігалося.

Причин же, чому лише ранкова кава позитивно впливає на здоров’я, може бути декілька. Можливе пояснення цього явища полягає в тому, що пізнє споживання кави здатне порушувати циркадні ритми та знижувати рівень мелатоніну — гормону, який регулює сон. Це, своєю чергою, може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

Дослідники зазначають, що ранкова кава може бути маркером загалом здорового способу життя, що включає регулярні фізичні вправи та збалансоване харчування.

Також кава містить антиоксиданти, які зменшують запалення в організмі. За словами авторів, деякі маркери запалення в крові зазвичай найвищі вранці, тож протизапальний ефект від споживання кави тільки вранці може бути вищим.

Інше дослідження, презентоване на щорічній зустрічі Американського товариства харчування в Орландо, показує, що жінки, які випивали від однієї до трьох чашок кави з кофеїном на день, мали більше шансів прожити до старості з хорошим здоров’ям.

Дослідження ще не рецензували, однак воно охопило понад 47 тисяч жінок-медсестер з 1970-х років. Дослідники виявили кореляцію між кількістю кофеїну, який жінки споживали у віці від 45 до 60 років, та ймовірністю здорового старіння.

За висновками, ті хто пили близько трьох невеликих чашок, мали на 13% вищі шанси на здорове старіння, ніж ті, хто споживали менш ніж одну чашку.

У висновках двох досліджень є деякі суперечності. У першому вчені стверджують, що позитивні ефекти не залежали від кількості спожитої кави чи її виду (з кофеїном чи без). Головне — час споживання. У другому ж, що кількість має значення, але пиття чаю чи кави без кофеїну не пов’язане зі здоровим старінням.

Причиною таких суперечливих підсумків можуть бути фокус на різних питаннях, а також загальне низьке споживання учасниками інших напоїв, таких як чай, чи кава без кофеїну.

Автор: Олександр Булін