«Республіканці хочуть підкоритися Трампу, але ж це не рослини в горщиках». Огляд матеріалів іноземних медіа 2 червня

Практично всі великі іноземні видання очікувано пишуть про «зухвалу та відважну» (audacious) атаку України на російську стратегічну авіацію, яка відбулась у неділю. Частина медіа просто захоплено переказують коментарі української влади про те, як відбувалась атака ― від того, скільки було дронів, до того, що всі причетні до спецоперації вже в безпеці. Кілька ж видань уже зробили більш далекосяжні висновки.

The Wall Street Journal у своїй редакційній колонці закликає американську владу надати Україні більше зброї для захисту. Саме це ― найшвидший шлях до миру в Україні. Атака показала, пише традиційно прихильне до Республіканської партії медіа, що українцям досі не бракує ні креативності, ні волі до перемоги ― без цього операції подібного рівня не здійснити. «Настав час сенаторам Ліндсі Грему та Річарду Блюменталю активізувати дії щодо свого законопроєкту про санкції проти країн, що купують нафту та газ у Росії, ― пише видання. ― Так, республіканці воліють підкоритися пану Трампу, але сенатори — не рослини в горщиках. Рано чи пізно їм варто показати, що вони серйозно ставляться до того, що кажуть, допомагаючи відчайдушному союзнику боротися за свою свободу проти диктатора-мародера, який, якщо досягне успіху в Україні, не зупиниться».

Тим часом The Economist у статті під заголовком «Вражаючий удар углиб Росії переписує правила війни» додає кілька деталей спецоперації. Так, запорукою успіху цієї операції стали попередні дронові удари України по російських аеродромах. Внаслідок цього росіяни, по-перше, накопичили багато літаків на кількох базах, а по-друге, тримали їх заправленими, щоб швидко підняти в повітря у разі чергової атаки. Це сильно полегшило справу СБУ: для знищення літака достатньо було поцілити в його паливний бак.

Залишається відкритим питання, чи ця операція показала Путіну, що Росія теж може зазнати непоправної шкоди ― чи просто підняла ставки, пише The Economist. Також важливо, щоб у результаті атаки Україна не набула іміджу варвара, якому не варто надавати допомогу ― так було з Росією після атаки на Синопський порт Оттоманської імперії в 1853 році. Втім, наразі негативних сигналів з боку українських союзників не чути.

Головне ж ― ця атака моментально показала, наскільки змінились правила захисту авіабаз. Протягом багатьох років військово-повітряні сили західних країн з метою економії накопичували літаки на кількох великих аеродромах, де вони стояли просто неба. Це стосується, зокрема, США. «Уявіть, одного дня контейнери на залізничних станціях, на морських контейнеровозах, на припаркованих аби де вантажівках розкриваються і з них вилітають тисячі дронів, знищуючи гордість американської військової авіації, ― припускає Том Шугарт із вашингтонського аналітичного центру CNAS. ― А транспорту, який належить китайським компаніям, не бракує».

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