«Слідство.Інфо»: Ахметов майже 20 років приховував другу родину та їхнє майно у Конча-Заспі та Куршевелі

Бізнесмен Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з Аліною Литвиненко, їхніх двох спільних дітей і нерухомість, записану на них вартістю в десятки мільйонів євро.

Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо».

Журналісти встановили, що у 2007 році на той час 25-річна Аліна Литвиненко стала власницею маєтку площею 1157 м² на вулиці Старокиївській у Козині (Конча-Заспа) під Києвом. Вона придбала його у компанії з Британських Віргінських Островів «Медко Сервісіз Лімітед», пов’язаної з групою System Capital Management (СКМ) Ріната Ахметова.

Журналісти отримали копію договору купівлі-продажу будинку, проаналізували його разом із юристом і дійшли висновку, що угода не схожа на справжній продаж майна.

«В угоді сказано, що виплата може проводитися протягом восьми років з моменту укладання договору. При цьому жодних положень щодо розстрочки та графіку платежів немає, але будинок передається через один день після укладання договору. Це є доволі нетиповим для договорів купівлі-продажу», — зазначає юрист антикорупційного центру «Межа» Микола Салімов.

Крім того, і продавця, і покупця під час підписання угоди представляли особи, пов’язані з групою СКМ і оточенням Ріната Ахметова.

У 2010-х почали ширитися чутки про розлучення Ріната Ахметова з дружиною, однак у пресслужбі СКМ все заперечували. У цей час Аліна Литвиненко відкриває салон краси «Мой Ангел» у Донецьку. Поступово її активи суттєво зросли: компанія «Козін-Люкс», якою до того володів сам Рінат Ахметов, стала її власністю. На балансі цієї компанії — ще майже 12 гектарів землі у Козині.

А з 2013-го Литвиненко стає власницею кількох автівок. Серед них — Randge Rover, Mercedes gl 500, Porsche Cayenne, Bentley Continental.

Із реєстрів нерухомості журналісти дізналися, що у період з 2014 до 2017 року в Ріната Ахметова та Аліни Литвиненко народилися двоє дітей: Даніяр та Даміра. Про них бізнесмен ніколи не згадував під час інтерв’ю.

Розслідувачі встановили, що 11-річний Даніяр та 7-річна Даміра є власниками французької компанії ALMARIN PROPERTIES, яка володіє шале в Куршевелі на 217 м², оцінною вартістю майже €78 мільйонів.

У компанії Ріната Ахметова СКМ на запитання «Слідства.Інфо» щодо невідомої досі родини Ахметова відповіли: «Ми не коментуємо особисте життя. Єдине, що можемо сказати: сімейний стан пана Ахметова не змінився».