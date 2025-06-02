«Книжковий Арсенал» відвідали 30 тисяч людей. Які книги купували?

У Києві 29 травня — 1 червня пройшов 13 фестиваль «Книжковий арсенал», який відвідали 30 тисяч людей. Цьогоріч там провели понад 200 подій і представили 17 виставкових проєктів та 5 книжкових колекцій.

Про це повідомили організатори.

Свої стенди представили 100 великих, 11 малих видавництв та 6 тематичних книгарень, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Цьогоріч на «Книжковий арсенал» повернувся і Ярмарок ілюстраторів: 12 художників, графіків та митців презентували свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.

Які книги найчастіше купували на «Книжковому арсеналі»

Видавництво Artbooks:

«Книголюби» (пейпербек), Емілі Генрі;

«Нічна зміна», М. Л. Ріо;

«Освічена», Тара Вестовер;

«Пляжне чтиво» (пейпербек), Емілі Генрі;

«Сім чоловіків Евелін Гʼюґо», Тейлор Дженкінс Рід.

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Видавництво «Лабораторія»:

«Українське радіо. Історія буремного століття», Вадим Міський, Тамара Гусейнова, ідейний натхненник Дмитро Хоркін;

«А тепер і спитати немає в кого… Як дослідити історію свого роду?», Анна Ніколаєва;

«Чим воюватимуть у Третій світовій? Нова українська зброя», Роман Романюк;

«Гора з плечей. Як виявити і подолати 13 психологічних заборон», Марія Фабрічева;

«За Перекопом є земля», Анастасія Левкова;

«Там, де заходить сонце», Олена Пшенична;

«З нами житиме еласмотерій», Роман Голубовський;

«Нерухомість», Анна Грувер;

«Усі персонажі вигадані. Або ні», Юлія Лаба;

«Там, де живуть книжки», Віталій Дуленко.

Видавництво «Віхола»:

«Слово про будинок «Слово», Володимир Куліш;

«Кінець однієї леґенди», Юрій Шевельов;

«З країни рижу та опію», Софія Яблонська;

«Проблема великої літератури», Віктор Петров;

«Soft skills: Бути собою», Олена Жильцова та Володимир Станчишин;

«Танці з кістками», Андрій Сем’янків ( MED GOblin);

«Трипілля. Спочатку була глина», Владислав Чабанюк;

«Стіни в моїй голові», Володимир Станчишин;

«Тигролови», Іван Багряний;

«Записки Кирпатого Мефістофеля», Володимир Винниченко.

Видавництво «КСД»:

«Оніксова буря», Ребекка Яррос;

«Двоповня. Остання данина Саверу», Катерина Самойленко;

«Хімія смерті. Перше розслідування», Саймон Беккет;

«Ковен» Гарпер Л. Вудз.

«Запах смерті. Шосте розслідування», Саймон Беккет.

Видавництво Vivat:

«Енциклопедія фейрі Емілі Вайлд», Гізер Фосетт;

«Усі в моїй родині вбивці», Бенджамін Стівенсон;

«Що зі мною», Марк Лівін та Софія Терлез;

«Вони обидва помруть наприкінці», Адам Сільвера;

«Доктор Серафікус», Віктор Домонтович;

«Українська мова. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга», Орися Демська;

збірка «Вільні голоси Криму»;

«Над Чорним морем», Іван Нечуй-Левицький;

«Тіло веде лік», Бессел ван дер Колк;

«Як зрозуміти українців», Марина Стародубська;

«Нічні патрулі», Лейлп Моттлі.

Видавництво «Богдан»:

«Полонений принц», К. С. Пакат;

«Коли впаде король», Марі Нігофф;

«Кайдашева сімʼя проти упирів», Олексій Декань;

збірка «Чи бачать небеса котів»;

«Одинак і місяць», Юлія Сиромолот.

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Видавництво РМ:

«Ловець Мечів», Кассандра Клер;

«Відьми з Варде», Аня Берґман;

«Танець вогненного моря», Е. Дж. Меллов;

«Огидне кохання», Коллін Гувер;

«Молода дружина», Саллі Гепворт;

«Повернення додому», Розамунда Пілчер;

«Тигролови», Іван Багряний;

«Той, хто втопив світ», Шеллі Паркер-Чан;

«Споріднена душа», Саллі Гепворт;

«Веріті. Ексклюзивне видання», Коллін Гувер;

«Усі твої досконалості», Коллін Гувер;

«Ніщо з цього не правда», Ліса Джуелл;

«Свекруха (http://ridna-mova.com/svekrukha.html)» Саллі Гепворт;

«Червоні сувої магії», Кассандра Клер.