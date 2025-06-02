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«Книжковий Арсенал» відвідали 30 тисяч людей. Які книги купували?

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

У Києві 29 травня — 1 червня пройшов 13 фестиваль «Книжковий арсенал», який відвідали 30 тисяч людей. Цьогоріч там провели понад 200 подій і представили 17 виставкових проєктів та 5 книжкових колекцій.

Про це повідомили організатори.

Свої стенди представили 100 великих, 11 малих видавництв та 6 тематичних книгарень, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Цьогоріч на «Книжковий арсенал» повернувся і Ярмарок ілюстраторів: 12 художників, графіків та митців презентували свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.

Які книги найчастіше купували на «Книжковому арсеналі»

Видавництво Artbooks:

  • «Книголюби» (пейпербек), Емілі Генрі;
  • «Нічна зміна», М. Л. Ріо;
  • «Освічена», Тара Вестовер;
  • «Пляжне чтиво» (пейпербек), Емілі Генрі;
  • «Сім чоловіків Евелін Гʼюґо», Тейлор Дженкінс Рід.
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Видавництво «Лабораторія»:

  • «Українське радіо. Історія буремного століття», Вадим Міський, Тамара Гусейнова, ідейний натхненник Дмитро Хоркін;
  • «А тепер і спитати немає в кого… Як дослідити історію свого роду?», Анна Ніколаєва;
  • «Чим воюватимуть у Третій світовій? Нова українська зброя», Роман Романюк;
  • «Гора з плечей. Як виявити і подолати 13 психологічних заборон», Марія Фабрічева;
  • «За Перекопом є земля», Анастасія Левкова;
  • «Там, де заходить сонце», Олена Пшенична;
  • «З нами житиме еласмотерій», Роман Голубовський;
  • «Нерухомість», Анна Грувер;
  • «Усі персонажі вигадані. Або ні», Юлія Лаба;
  • «Там, де живуть книжки», Віталій Дуленко.

Видавництво «Віхола»:

  • «Слово про будинок «Слово», Володимир Куліш;
  • «Кінець однієї леґенди», Юрій Шевельов;
  • «З країни рижу та опію», Софія Яблонська;
  • «Проблема великої літератури», Віктор Петров;
  • «Soft skills: Бути собою», Олена Жильцова та Володимир Станчишин;
  • «Танці з кістками», Андрій Сем’янків ( MED GOblin);
  • «Трипілля. Спочатку була глина», Владислав Чабанюк;
  • «Стіни в моїй голові», Володимир Станчишин;
  • «Тигролови», Іван Багряний;
  • «Записки Кирпатого Мефістофеля», Володимир Винниченко.

Видавництво «КСД»:

  • «Оніксова буря», Ребекка Яррос;
  • «Двоповня. Остання данина Саверу», Катерина Самойленко;
  • «Хімія смерті. Перше розслідування», Саймон Беккет;
  • «Ковен» Гарпер Л. Вудз.
  • «Запах смерті. Шосте розслідування», Саймон Беккет.

Видавництво Vivat:

  • «Енциклопедія фейрі Емілі Вайлд», Гізер Фосетт;
  • «Усі в моїй родині вбивці», Бенджамін Стівенсон;
  • «Що зі мною», Марк Лівін та Софія Терлез;
  • «Вони обидва помруть наприкінці», Адам Сільвера;
  • «Доктор Серафікус», Віктор Домонтович;
  • «Українська мова. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга», Орися Демська;
  • збірка «Вільні голоси Криму»;
  • «Над Чорним морем», Іван Нечуй-Левицький;
  • «Тіло веде лік», Бессел ван дер Колк;
  • «Як зрозуміти українців», Марина Стародубська;
  • «Нічні патрулі», Лейлп Моттлі.

Видавництво «Богдан»:

  • «Полонений принц», К. С. Пакат;
  • «Коли впаде король», Марі Нігофф;
  • «Кайдашева сімʼя проти упирів», Олексій Декань;
  • збірка «Чи бачать небеса котів»;
  • «Одинак і місяць», Юлія Сиромолот.
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Видавництво РМ:

  • «Ловець Мечів», Кассандра Клер;
  • «Відьми з Варде», Аня Берґман;
  • «Танець вогненного моря», Е. Дж. Меллов;
  • «Огидне кохання», Коллін Гувер;
  • «Молода дружина», Саллі Гепворт;
  • «Повернення додому», Розамунда Пілчер;
  • «Тигролови», Іван Багряний;
  • «Той, хто втопив світ», Шеллі Паркер-Чан;
  • «Споріднена душа», Саллі Гепворт;
  • «Веріті. Ексклюзивне видання», Коллін Гувер;
  • «Усі твої досконалості», Коллін Гувер;
  • «Ніщо з цього не правда», Ліса Джуелл;
  • «Свекруха (http://ridna-mova.com/svekrukha.html)» Саллі Гепворт;
  • «Червоні сувої магії», Кассандра Клер.
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